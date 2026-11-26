Al que le tocó escuchar de primera mano el pleito que se traen en Movimiento Ciudadano Oaxaca fue al propio dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez, quien se encontraba como invitado especial en el informe de la diputada local Alejandra García Morlán, cuando militantes de su propio partido exigieron, entre gritos de “¡Fuera Melo!” y acometieron un fúrico lanzamiento de huevos para demandar la salida del coordinador estatal, Francisco Melo Velázquez. Bueno, las demandas subieron de tono al punto que la legisladora en cuestión se molestó porque le robaron cámara. El problema responde a que la dirigencia estatal está dando espacios a políticos llegados de otros partidos, un reclamo que, nos recuerdan, no sólo se ha externado en Oaxaca. Entre las consignas, cuentan que hubo una que seguramente se oyó hasta el templete: una manifestante pidió que se escuchara a la militancia y se quejó de quienes, a su juicio, se la pasan haciendo TikToks. Auch.