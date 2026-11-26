Relevante, nos comentan, el dato de que se han reducido 58% las carpetas de investigación por casos de robo con violencia en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los datos duros indican que entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 33 carpetas por ese delito mientras que en el mismo periodo de 2026 se contabilizaron sólo 14. Y no sólo eso, sino que, en el mismo periodo del presente año, en los 14 casos reportados se logró la presentación de los presuntos responsables ante el Ministerio Público. Destacan los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que hubo cero casos. Y que durante septiembre y octubre se contabilizó apenas un caso en cada mes. Este resultado, nos hacen ver, tiene que ver con la aplicación, por parte del Metro, a cargo de Adrián Rubalcava y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Pablo Vázquez del Operativo Quetzalcóatl. Ahí el dato.

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