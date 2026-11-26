Nos hacen ver que la Presidenta Claudia Sheinbaum decidió dar su respaldo en su conferencia mañanera de ayer a los cafeticultores de Chiapas, quienes reclaman a la empresa Nestlé por los bajísimos precios en los que ésta pretende comprarles el aromático, para luego comercializarlo en un precio muchísimo más alto. “Tienen razón, ellos (los campesinos) dicen: ‘se vende a 580 pesos y se compra a 43 pesos’. Y están pidiendo que se siga comprando entre 50 y 60 pesos… Entonces estamos totalmente de acuerdo con lo que están solicitando”, refirió la mandataria, quien dio cuenta de que giró instrucciones ya a la secretaria de Agricultura, Columba López, para que apoye a los cafeticultores en su negociación con el gigante multinacional de alimentos. Nos hacen ver que con el argumento del libre mercado no faltará quien se ponga del lado de Nestlé. Sin embargo, tiene también un punto a su favor el señalamiento de que no puede ser que el mercado internacional defina el precio del café a través incluso de intermediarios.