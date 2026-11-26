Nos piden no pasar por alto las serias acusaciones que hizo ayer, en el arranque de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la diputada local de Hidalgo Orquídea Larragoiti Osorio contra el diputado federal de su propio partido Francisco Javier Vázquez Calixto, a quien denunció por presunto abuso sexual. En un hecho que incluso levantó de sus asientos a legisladoras y legisladores de distintas bancadas que la acompañaron a formalizar la denuncia, Larragoiti expresó: “Tengo miedo, pero me da más miedo quedarme callada y saber que el día de mañana otra mujer puede ser violentada, y violentada de una peor manera”. Lo preocupante, nos señalan, es que al menos hasta el cierre de esta edición, ni el diputado señalado ni las dirigencias estatal y nacional del PT habían emitido algún posicionamiento, aun cuando la diputada les pidió respaldo. Quedamos en espera.

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