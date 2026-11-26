Y fue la DEA le que ayer dio de que hablar en lo que varios aprecian como una especie de escalamiento de mensajes contra la narcopolítica en nuestro país. Y es que resulta que ahora la corporación estadounidense a cargo de Terrance Cole abrió números de WhatsApp y de Signal, para que, por esa vía, quien lo desee mande información de manera anónima sobre tres asuntos relevantes: integrantes y asociados de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas (FTO, por sus siglas en inglés); funcionarios gubernamentales corruptos que les proporcionen a éstos apoyo material y sobre redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo. “Juntos podemos exponer la corrupción, interrumpir redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”, refirió en un mensaje en redes, en el que anticipó que así como habrá este canal dedicado para el Cártel de Sinaloa, hoy anunciará los números para las denuncias que se relacionen con el Cártel Jalisco. ¿Qué tal?