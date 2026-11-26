El que ya hasta le puso plazo a una eventual estancia en el penal de Almoloya es el expresidente del INE, Lorenzo Córdova. Cuentan que en una charla con estudiantes del ITAM, el también académico dijo que la carpeta de investigación abierta por la liquidación que recibió al dejar el cargo “no tiene ni pies ni cabeza”, pero podría costarle, dijo, tres o cuatro años de cárcel antes de que siquiera se verifique si tiene o no sustento. El exconsejero contó que en un mes se le sumaron dos denuncias penales, una de ellas presentada por el exrepresentante de Morena en el órgano electoral, Eurípides Flores, por la compra de materiales electorales, acusaciones que, según Córdova tienen que ver con la ofensiva de Morena para deslindarse de la gestión de Guadalupe Taddei, a quien, recordó, el partido respaldó incluso para ampliar sus facultades. Uf.

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