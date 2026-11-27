Nos cuentan que el operativo en el que cayó El Chapo Isidro puso bajo los reflectores a dos directores de Servicios Públicos del norte de Sinaloa. Iván Roberto Gálvez Meza, titular del área en Ahome, reconoció que El Serafín, detenido en el mismo operativo y señalado como presunto segundo al mando del capo, es su hermano. El funcionario se deslindó de las actividades que se le atribuyen a su pariente y dijo que llevaba cinco años sin contacto con él. En Guasave, lo mismo. Los documentos del ayuntamiento muestran que el puesto equivalente pasó de un hermano a otro: Orlando Gálvez Meza relevó a Iván Roberto en 2024. El alcalde de Ahome sostiene que carece de motivos legales o administrativos para remover a su colaborador, mientras que la dirigencia estatal de Morena pidió que las autoridades determinen si alguno de los dos funcionarios tiene alguna responsabilidad. ¡Zas!

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