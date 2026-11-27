Y el que ya no aguantó más el enojo y tronó contra el movimiento de la 4T fue Gerardo Fernández Noroña. Y es que al senador le ofende que nadie salga a defenderlo ante los cada vez más recurrentes episodios en los que es increpado en calles o aeropuertos. En días pasados, por ejemplo, grabó un video en Oaxaca, sitio en el que, sostuvo fue insultado cuando caminaba por las calles de la capital. Otro caso ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue increpado. Nos dicen que ayer, en la transmisión de su charla, varios lo vieron iracundo. “A ver, si les respondes a golpes, malo. Si no respondes, malo. O sea, es una forma vil. Y el movimiento ha dejado impune esa agresión. O sea, ya me harté. Es responsabilidad de nuestro movimiento que esas cosas no queden impunes. No es mi responsabilidad. ¿Por qué no han procedido?”, cuestionó. Nos piden estar pendientes del tamaño de la fila que se arme para poner el pecho por Gerardo. ¡Cómo son!