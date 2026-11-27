Muchos no se explican por qué si la oposición tiene tanto interés en evitar una posible sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados tras las elecciones del próximo año, optó por no acudir a un foro clave del INE en el que se discutiría el tema. Nos dicen que en la mesa en la que se abordó el reparto de las 200 diputaciones plurinominales para 2027 hubo tres lugares vacíos, justamente los del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que han hecho activismo en estos días, los azules incluso con el amago de no participar en los comicios. Nos comentan que la falta de atención a esta invitación dio mucho de que hablar, sobre todo, porque este tipo de paneles serán clave para la definición de criterios para distribuir los benditos pluris. Sin la oposición a la hora del debate, el oficialismo —que encarnan Morena, PT y Verde— retuvo el micrófono para defender que el tope se aplique como a ellos les conviene, por partido. ¡Qué tal!