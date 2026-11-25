Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, desmiente reportaje de Latinus.

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), desmintió las acusaciones que hizo un reportaje del diario Latinus sobre un supuesto tráfico de influencias en la asignación de contratos para el proyecto fotovoltaico Solitario en San Luis Río Colorado, Sonora.

El martes, Latinus publicó un reportaje en el que acusa a la Sener de haber favorecido la obtención de un contrato para dicho proyecto a la empresa PANT3RA Infraestructura, misma el medio de comunicación vinculó con el empresario Avi Levin, socio de Jack Landsmanas, con quien Luz Elena González trabajó en el pasado.

Al respecto, la Sener detalló que la información presentada por Latinus es “tendenciosa” y carece de fundamento.

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Se realizó proceso de selección competitivo, abierto y público, destacó Sener

En el mismo sentido, Sener destacó que, contrario a lo señalado por Latinus, el proceso de selección mediante el cual se otorgaron contratos para diversos proyectos, entre ellos la planta Solitario, fue competitivo, abierto y transparente.

Destacó que la propuesta fue presentada por un consorcio integrado por tres empresas: PANT3RA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., SAN LUIS RÍO COLORADO INGENIERÍA, S.A.P.I. DE C.V. y PROMOTORA MEXPAC, S.A. DE C.V.

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Con esto desmintió la afirmación de Latinus de que se otorgó a San Luis Río Colorado Ingeniería, la cual posteriormente vendió todas sus acciones a PANT3RA Infraestructura, vinculada con Jack Landsmanas.

Sobre este último, la Sener destacó que no figura como contratante:

“El empresario que menciona la investigación no figura como parte contratante ni existe registro de su participación, directa o indirecta, en la persona moral San Luis Río Colorado Ingeniería o en el proyecto referido”, destacó la Sener en su posicionamiento.

“No he intervenido para favorecer a ninguna empresa”: Sener

Finalmente, el comunicado firmado a nombre de Luz Elena González, rechazó categóricamente haber intervenido para favorecer a alguna empresa o particular:

“Categóricamente afirmo que no he intervenido para favorecer a ninguna empresa o persona alguna”, se lee en el comunicado.

En relación con la información publicada por el medio de comunicación Latinus el 24 de noviembre, referente al proyecto fotovoltaico “Solitario”, en San Luis Río Colorado, Sonora, considero necesario realizar algunas precisiones, toda vez que dicha información es falsa y… pic.twitter.com/PqP9KwLRQC — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) November 25, 2026

“Al frente de la Secretaría de Energía, mi actuación y la de la institución se rigen bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, con una política de cero tolerancia a la corrupción”, abundó.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación sustentar sus investigaciones en “hechos verificables, con responsabilidad y rigor”.

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