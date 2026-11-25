La Secretaría de Energía señaló que trabaja en reunir 61 mil millones de dólares que requiere el sector eléctrico nacional durante el actual sexenio, con el fin de evitar que las limitaciones de recursos generen un rezago en el desarrollo de infraestructura.

De acuerdo con José Antonio Rojas Nieto, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), como parte de los trabajos que realiza la dependencia, se han identificado de manera preliminar los recursos, así como los plazos de recuperación de las inversiones, que oscilan entre 18 y 30 años, dependiendo de la naturaleza de los proyectos mixtos, en los que incluso se contempla establecer cláusulas para la eventual salida del socio estatal.

“No se vale ni en este momento ni en ninguno aventurar ningún plan, ningún cambio, ningún lineamiento que no sepamos cómo se va a financiar”, señaló.

Explicó que los tiempos de ejecución de los proyectos de energías renovables van de dos a tres años, mientras que los de generación firme requieren entre cuatro y cinco años; en tanto, el desarrollo de redes toma entre dos y tres años.

Por ello, destacó la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas públicas en materia energética durante los próximos 10, 15 o 20 años, toda vez que la transformación de la industria eléctrica requiere una planeación que trascienda los compromisos de la actual administración y tenga una perspectiva hacia 2040 y 2050.

El funcionario advirtió que además de garantizar la viabilidad financiera de los proyectos, será necesario contar con una normatividad acorde con los cambios tecnológicos de la industria eléctrica y alcanzar consensos sociales.