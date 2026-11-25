La obra forma parte de los Caminos Prioritarios a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Para las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y el litoral de Oaxaca, desde Marquelia, Copala y Las Vigas hasta Pochutla, Huatulco y el Istmo, una vía estrecha no es solo un inconveniente vial, es una barrera que encarece alimentos y dificulta el acceso a los servicios de salud y educativos.

Por ello, el Gobierno de México lleva a cabo la ampliación de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, a fin de agilizar la movilidad y mejorar la calidad de vida de las familias de esta región.

Destinos como Acapulco, Puerto Escondido y Huatulco tendrán mayor conectividad con la modernización de esta vía. ı Foto: SICT

Las obras se realizan por etapas y abarcarán un total de 446 kilómetros (km) con una inversión de 31 mil 263 millones de pesos (mdp). Se prevé que concluyan en diciembre de 2029 y generen más de 114 mil 832 empleos.

Ante el crecimiento económico y la demanda turística, la modernización de esta vialidad salda una deuda histórica con los habitantes de la costa del Pacífico sur. Además, conecta destinos como Acapulco, Puerto Escondido y Huatulco.

La ampliación a dos carriles busca agilizar el traslado de mercancías y turistas entre Guerrero y Oaxaca. ı Foto: SICT

La nueva infraestructura carretera dinamizará estas zonas económicas y turísticas con un mayor flujo automovilístico y de autotransporte federal, lo que beneficiará a las comunidades por las que atraviesa.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lleva a cabo los trabajos de ampliación a dos carriles de este Camino Prioritario, cuyas obras iniciaron en 2025 en el tramo Marquelia y Pochutla-Huatulco. En Guerrero se laboró en un kilómetro de vía y se concluyeron ocho puentes, en tanto que, en Oaxaca se avanzó en 14 km.

En 2026 se programaron las rutas Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-San José, y el Entronque Tangolunda-Tapanalá y Las Vigas, con dos km en Guerrero y 20 km en Oaxaca.

Se prevé que un millón 947 mil 399 habitantes de la región resulten beneficiados con las mejoras en el tránsito de mercancías y flujo de turistas, así como en la generación de fuentes de empleo, derivadas de la modernización de la carretera.

Comunidades de la Costa Chica y el litoral oaxaqueño reducirán costos de alimentos y mejorarán su acceso a salud y educación. ı Foto: SICT

Con estas acciones, el Gobierno de México impulsa la competitividad económica del sur-sureste del país, promueve la inclusión social y acerca los servicios básicos a las comunidades.

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