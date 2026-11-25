Para las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y el litoral de Oaxaca, desde Marquelia, Copala y Las Vigas hasta Pochutla, Huatulco y el Istmo, una vía estrecha no es solo un inconveniente vial, es una barrera que encarece alimentos y dificulta el acceso a los servicios de salud y educativos.
Por ello, el Gobierno de México lleva a cabo la ampliación de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, a fin de agilizar la movilidad y mejorar la calidad de vida de las familias de esta región.
Las obras se realizan por etapas y abarcarán un total de 446 kilómetros (km) con una inversión de 31 mil 263 millones de pesos (mdp). Se prevé que concluyan en diciembre de 2029 y generen más de 114 mil 832 empleos.
Sener desmiente reportaje de Latinus sobre supuesto tráfico de influencias en contrato de planta solar Solitario
Ante el crecimiento económico y la demanda turística, la modernización de esta vialidad salda una deuda histórica con los habitantes de la costa del Pacífico sur. Además, conecta destinos como Acapulco, Puerto Escondido y Huatulco.
La nueva infraestructura carretera dinamizará estas zonas económicas y turísticas con un mayor flujo automovilístico y de autotransporte federal, lo que beneficiará a las comunidades por las que atraviesa.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lleva a cabo los trabajos de ampliación a dos carriles de este Camino Prioritario, cuyas obras iniciaron en 2025 en el tramo Marquelia y Pochutla-Huatulco. En Guerrero se laboró en un kilómetro de vía y se concluyeron ocho puentes, en tanto que, en Oaxaca se avanzó en 14 km.
En 2026 se programaron las rutas Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-San José, y el Entronque Tangolunda-Tapanalá y Las Vigas, con dos km en Guerrero y 20 km en Oaxaca.
Se prevé que un millón 947 mil 399 habitantes de la región resulten beneficiados con las mejoras en el tránsito de mercancías y flujo de turistas, así como en la generación de fuentes de empleo, derivadas de la modernización de la carretera.
Con estas acciones, el Gobierno de México impulsa la competitividad económica del sur-sureste del país, promueve la inclusión social y acerca los servicios básicos a las comunidades.
am