Atiende SICT más de 74 mil kilómetros de la red carretera federal, a través del programa ‘Megabachetón 2026’

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, suma 74 mil 701 kilómetros (km) de carreteras atendidas en el país, a través del Programa MegaBachetón 2026.

En las labores, tanto de conservación rutinaria como de conservación periódica, la dependencia ha desplegado a 20 mil 260 trabajadores agrupados en 920 cuadrillas, apoyados con 5 mil 984 unidades de maquinaria especializada.

El reporte de la Dirección General de Carreteras de la SICT señala que en lo que va del año —con corte al 24 de septiembre— se llevó a cabo la reparación de 56 mil 906 baches, equivalentes a una superficie de 182 mil 099 metros cuadrados.

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En conservación rutinaria, que son las actividades diarias como limpieza, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalización, las labores realizadas a lo largo del territorio nacional presentan un avance de 73 por ciento.

La meta en este rubro es atender dos veces los 45 mil 617 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

En trabajos de conservación periódica, programados por periodos mayores a fin de recuperar y mantener la funcionalidad, seguridad y vida útil de la vía, se trabaja sobre la capa de rodadura deteriorada, drenajes, señales y estructuras.

En el periodo reportado se atendió una superficie de 50 millones 185 mil 973 metros cuadrados con el empleo de 5 millones 771 mil 387 toneladas de mezcla asfáltica.

La SICT también emplea Trenes de Pavimentación con el objetivo de reducir costos y disminuir tiempos; con estos equipos especializados se ha dado mantenimiento a mil 164 km, equivalentes a una superficie de 8 millones 729 mil 495 metros cuadrados.

Con el Programa MegaBachetón 2026, la SICT atiende la Red Carretera Federal Libre de Peaje en sus más de 45 mil 600 km y brinda mantenimiento mayor a 18 mil km de vías, para responder así a las necesidades de la población de contar con mejor infraestructura.

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FGR