Infraestructura carretera avanza con inversión de 647,832 mdp

El Programa de Infraestructura Carretera recibirá una inversión de 647 mil 832 millones de pesos durante todo el sexenio, con el objetivo de realizar y continuar con obras para completar intervenciones en más de 11 mil kilómetros a lo largo del país.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expuso que, a la fecha, han concluido las obras en mil 796 kilómetros de los 11 mil 366 contemplados, un avance de 15 por ciento; otros cuatro mil 223 están en proceso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el proyecto no sólo corre a cargo del Gobierno, sino que se realiza con inversión mixta, que permite la participación del sector privado sin que éste obtenga concesiones, de manera que las vialidades siguen bajo control público.

Recordó que, además, se han destinado alrededor de 50 mil millones de pesos para rehabilitar la red carretera federal a través del programa MegaBachetón.

El Programa de Infraestructura se compone de cuatro ejes. Uno de ellos es el de caminos prioritarios, cuya inversión es de 154 mil 616 millones de pesos para la construcción de tres mil 161 kilómetros. Al día de hoy, se intervienen 11 caminos, dos ya concluidos (407 kilómetros), 13 por ciento de avance; ocho en ejecución (1,113 kilómetros), 35 por ciento; y un camino por iniciar (cuatro kilómetros), 0.2 por ciento. Entre 2027 y 2029, se construirán mil 637 kilómetros más, 52 por ciento más.

Otro es el de Puentes y Distribuidores, al que se destinan 25 mil 134 millones de pesos para intervenir 47.6 kilómetros. Por ahora, se trabaja en 24 puentes, 10 ya están concluidos (52 por ciento), 11 están en proceso (31 por ciento) y este año inicia uno más, 13 por ciento, y en 2027 inician dos adicionales, cuatro por ciento.

En autopistas recibirán 100 mil 631 millones de pesos para intervenir 802 kilómetros. Al momento, se trabaja en 18, de las que cuatro ya están concluidas; 11 están en proceso y tres más están por iniciar trabajos, que es 25 por ciento de avance.

El cuarto es el de Caminos Artesanales, para el que se considera una inversión de 32 mil 556 millones de pesos para cuatro mil 554 km, de los que se ha concluido ocho por ciento por 368 km y en ejecución el 20 por ciento por 900 kilómetros.

Adicionalmente, se trabaja en el Plan General Lázaro Cárdenas, al que se inyectarán siete mil 729 millones de pesos para atender 219 mil kilómetros, a través de 10 tramos de carreteras y caminos, de los que 858 están concluidos, 70 por ciento, y en ejecución están 255 kilómetros, que representan 21 por ciento. Mientras que se proyecta que las obras concluyan en 2027.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, recordó que esta dependencia se encarga de la ejecución de 19 proyectos, de los que 14 ya cuentan con la aprobación de la SICT y otros cinco se encuentran bajo análisis. Para esto se cuenta con una inversión de 213 mil 868 millones de pesos, con lo que se espera generar 177 mil 862 empleos directos y 144 mil 745 indirectos.