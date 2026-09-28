Exportaciones crecen 40.4% en agosto, impulsan las manufacturas no automotrices

Exportaciones mexicanas registraron un crecimiento anual de 40.4 por ciento durante agosto, de acuerdo con el Inegi (Fotografía ilustrativa).

En agosto, el valor de las exportaciones de México creció 40.4 por ciento a tasa anual y se ubicó en 78 mil 010.5 millones de dólares. El incremento fue impulsado por las exportaciones no petroleras, particularmente por las manufacturas no automotrices, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Balanza Comercial de Mercancías de México, durante el octavo mes del año, al interior de las exportaciones no petroleras sólo las actividades extractivas y manufactureras registraron avances, mientras que las agropecuarias disminuyeron 1.6 por ciento, para alcanzar mil 154.5 millones de dólares.

México registró un superávit comercial de 605.4 millones de dólares en agosto (Fotografía ilustrativa). ı Foto: Cuartoscuro

En contraste, el valor de las exportaciones extractivas aumentó 45.9 por ciento, a mil 655.9 millones de dólares, mientras que las manufactureras crecieron 42.6 por ciento, hasta alcanzar 73 mil 618.5 millones de dólares.

Al interior de las exportaciones manufactureras, las no automotrices aumentaron 63.2 por ciento y alcanzaron 57 mil 692.1 millones de dólares. Los mayores incrementos correspondieron a los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con 122.3 por ciento; productos de la minerometalurgia, con 50.4 por ciento; productos plásticos y de caucho, con 10.6 por ciento; alimentos, bebidas y tabaco, con 10 por ciento, y maquinaria y equipo especial para industrias diversas, con 7.2 por ciento.

Manufacturas no automotrices encabezaron el crecimiento de las exportaciones mexicanas durante agosto (Fotografía ilustrativa). ı Foto: Reuters

En tanto, las exportaciones manufactureras automotrices se contrajeron 2.2 por ciento, para finalizar agosto en 15 mil 926.4 millones de dólares. La disminución estuvo relacionada con una caída de 1.0 por ciento en las ventas destinadas a Estados Unidos y de 7.8 por ciento en las dirigidas a otros mercados internacionales.

Asimismo, el valor de las exportaciones petroleras disminuyó 2.8 por ciento, al ubicarse en mil 582 millones de dólares. De este monto, 827 millones correspondieron a la venta de petróleo crudo y 754 millones a otros productos petroleros.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en agosto 2026 se registró un superávit comercial de 605 millones de dólares (mdd).



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El Inegi señaló que en agosto el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación fue de 75.98 dólares por barril, cifra 0.86 dólares superior a la del mes previo y 13.64 dólares mayor a la registrada en agosto de 2025.

A su vez, el volumen de crudo exportado fue de 351 mil barriles diarios, por debajo de los 510 mil barriles diarios de julio y de los 594 mil barriles diarios registrados en agosto de 2025.

Por su parte, el valor de las importaciones totales aumentó 34.2 por ciento, al alcanzar 77 mil 405.1 millones de dólares. El incremento provino principalmente de las importaciones no petroleras, que sumaron 72 mil 382.1 millones de dólares y crecieron 34.6 por ciento a tasa anual.

Con estos resultados, México registró en agosto un superávit de 605.4 millones de dólares en la balanza comercial.

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