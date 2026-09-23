Exportaciones y consumo impulsan pronóstico del PIB en 2026

HR Ratings, Fitch Ratings y el consenso de analistas que participaron en la encuesta de Citi México incrementaron su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para el cierre de 2026, cambio basado en el desempeño de la actividad económica durante el segundo trimestre del año, por una mejora en las expectativas de la demanda interna y el comportamiento de las exportaciones.

La agencia calificadora HR Ratings actualizó su estimación de crecimiento de 1.1 por ciento a 1.3 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad, y señaló que el incremento de 0.2 puntos porcentuales se da en un contexto en que la actividad económica en el segundo trimestre del año tuvo un buen desempeño por el repunte de las actividades terciarias o de los servicios y por las secundarias o de la industria, en especial, por la construcción.

El Dato: En mayo de 2026, la actividad industrial en Q. Roo, Guanajuato, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, BC, Michoacán y Coahuila creció a tasa mensual en términos reales.

“La revisión a la baja de la contracción del 1T26 a 0.3 por ciento desde el 0.6 por ciento estimado anteriormente tuvo un efecto positivo en el crecimiento estimado anual. Si bien nuestras estimaciones consideran un panorama complejo en términos de inversiones del sector manufacturero, el impulso de la demanda interna hacia el cierre del año tendría un efecto positivo en el crecimiento del último trimestre del año”, indicó en la actualización trimestral Escenarios macroeconómicos.

Además, señaló que el mercado laboral se ha mantenido moderado porque sólo entre enero y agosto se han generado 281 mil empleos, y aunque el gasto público podría tener un incremento en la segunda mitad del año aún se encuentra por debajo de las cifras de 2024, por lo tanto, el impulso de la economía será por el consumo y también por las exportaciones.

0.3 por ciento bajó el IGAE en mayo a tasa mensual

El análisis destacó que la economía estadounidense crecerá 2.5 por ciento en 2026 respaldada por la demanda interna y la creación de empleo, situación que también beneficia a México a través de las exportaciones que realiza y aunque las del sector automotriz han descendido se han compensado con los envíos de otras manufacturas.

No obstante, pese a que las exportaciones se encuentran en niveles récord respecto al flujo de dólares, el impacto en el PIB es contenido, ya que las mercancías que se comercializan incorporan componentes importados y no suman valor agregado nacional, “generando afectaciones a la productividad de largo plazo y el crecimiento económico”.

El Tip: En junio y con cifras desestacionalizadas, la inversión fija se incrementó 1.3 por ciento respecto a mayo.

Fitch Ratings coincidió en que el desempeño del PIB de 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026, tras la contracción de 0.3 por ciento en los primeros tres meses del año, superó su expectativa y fue una fortaleza para cambiar su pronóstico de crecimiento de 1.0 por ciento a 1.4 por ciento.

Además, resaltó que el auge de la Inteligencia Artificial (IA) en EU, el trato arancelario favorable que tiene México por parte de la administración Trump y un mercado laboral sólido también son factores para el incremento de su expectativa; sin embargo, hay riesgos a la baja en la recuperación de la actividad económica y en las perspectivas porque todavía persiste la incertidumbre por la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) y por las reformas internas.

37.5 bdp corrientes fue el PIB en el segundo trimestre

En sus Perspectivas Económicas Globales – Septiembre de 2026, la calificadora señaló que las exportaciones mexicanas serán una fuente de apoyo para el crecimiento del PIB, y aunque hay incertidumbre por las revisiones anuales del T-MEC, “nuestro escenario base sigue siendo que México mantendrá su trato arancelario favorable con EU”. En ese sentido, las exportaciones desde México se beneficiarán de las inversiones de IA que se realizan en el país vecino, “los volúmenes de exportación de bienes de México se han disparado durante el último año”, en especial, las que se relacionan con Unidades Centrales de Procesamiento (CPU) e incluso han superado a las automotrices, y aunque son de menor valor agregado, “seguimos esperando derrames positivos para el PIB nacional”.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Citi México, el pronóstico de crecimiento de la economía al cierre del año pasó de 1.3 a 1.4 por ciento, con un rango entre 0.8 por ciento y 1.5 por ciento; mientras que el pronóstico para el siguiente año se mantiene estable, 1.8 por ciento, como en el reporte anterior.

IOAE. Tras un descenso de 0.1 por ciento en junio, la economía mexicana podría retomar un impulso en julio con un crecimiento de 0.6 por ciento y mantener la trayectoria durante agosto con un alza de 0.1 por ciento; Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex destacó que el avance del tercer trimestre sería menor al que se observó entre abril y junio, pero continuaría siendo dinámico.

“El dato que viene para julio es 0.6 por ciento, por supuesto que es una buena noticia, quiere decir que el dinamismo de la economía continuó. Recordemos que el IGAE cayó en mayo y en junio. Realmente el dato fuerte fue el de abril. Entonces, que se recupere en julio de manera importante, ya nos va pintando que el tercer trimestre arrancó con fuerza”, indicó en entrevista con La Razón.

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), en julio el IGAE crecería 0.6 por ciento por un impulso sería por un crecimiento de 0.5 por ciento de las actividades secundarias y un aumento de 0.6 por ciento de las terciarias.

Mientras que el crecimiento moderado en agosto de 0.1 por ciento sería impulsado por un alza en las actividades secundarias de 0.2 por ciento y en las terciarias de 0.1 por ciento.