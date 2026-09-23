SE inaugura 7.a edición de Mujer Exporta MX

funcionarios de la Secretaría, ayer, en el evento.

CON LA INTENCIÓN de que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) lideradas por mujeres tengan acceso a nuevos mercados, se integren a las cadenas globales de valor y fortalezcan sus capacidades, la Secretaría de Economía (SE) inauguró la séptima edición de Mujer Exporta Mx.

“En sus primeras seis ediciones, Mujer Exporta MX ha beneficiado a 667 Mipymes exportadoras y vinculado a 169 empresas compradoras, con 405 citas de negocio y una expectativa comercial acumulada de 8.56 millones de dólares”, indicó la dependencia federal.

En esta ocasión, el programa de actividades estará enfocado en los sectores de agroindustria y manufactura para que tengan oportunidades de vinculación con empresas compradoras de Estados Unidos, Canadá y Alemania.

“Los resultados de la edición anterior muestran el alcance de esta iniciativa. En 2025 se registraron 332 participantes, de los cuales 287 fueron proveedoras mexicanas y 44 compradores de Alemania, Canadá, Estados Unidos y México; con ello, se superaron las metas previstas en 16 por ciento para proveedoras y 15 por ciento para compradores”, agregó la SE.

La secretaría reportó que la edición inició con 516 registros, de los cuales, 119 son empresas proveedoras, 25 compradores: seis de Canadá, ocho de Estados Unidos y dos de Alemania y nueve de México; 372 están en actividades de capacitación.