SE inaugura 7.a edición de Mujer Exporta MX

CON LA INTENCIÓN de que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) lideradas por mujeres tengan acceso a nuevos mercados, se integren a las cadenas globales de valor y fortalezcan sus capacidades, la Secretaría de Economía (SE) inauguró la séptima edición de Mujer Exporta Mx.
“En sus primeras seis ediciones, Mujer Exporta MX ha beneficiado a 667 Mipymes exportadoras y vinculado a 169 empresas compradoras, con 405 citas de negocio y una expectativa comercial acumulada de 8.56 millones de dólares”, indicó la dependencia federal.
En esta ocasión, el programa de actividades estará enfocado en los sectores de agroindustria y manufactura para que tengan oportunidades de vinculación con empresas compradoras de Estados Unidos, Canadá y Alemania.
Exportaciones y consumo impulsan pronóstico del PIB en 2026
“Los resultados de la edición anterior muestran el alcance de esta iniciativa. En 2025 se registraron 332 participantes, de los cuales 287 fueron proveedoras mexicanas y 44 compradores de Alemania, Canadá, Estados Unidos y México; con ello, se superaron las metas previstas en 16 por ciento para proveedoras y 15 por ciento para compradores”, agregó la SE.
La secretaría reportó que la edición inició con 516 registros, de los cuales, 119 son empresas proveedoras, 25 compradores: seis de Canadá, ocho de Estados Unidos y dos de Alemania y nueve de México; 372 están en actividades de capacitación.