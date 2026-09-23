Servicios caen 0.5% en julio con todo y Mundial

Pese a que durante julio se llevó a cabo una parte del Mundial, los ingresos por el suministro de bienes y servicios registraron una caída de 0.5 por ciento a tasa anual, con lo que sumó siete meses con retrocesos, una situación que no se observaba desde la pandemia de Covid-19.

La Encuesta Mensual de Servicios (EMS) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refiere que a tasa mensual, los ingresos registraron un crecimiento de 0.9 por ciento, cifra que sumó cinco meses seguidos al alza y su mayor aumento en lo que va del año.

En un análisis, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, refirió que las cifras débiles se observaron en el séptimo mes del año, incluso cuando se llevó a cabo el evento deportivo, lo que significó que no alcanzó a revertir la debilidad que arrastra el sector.

A tasa mensual, los sectores que crecieron, con cifras desestacionalizadas, fueron el de otros servicios excepto actividades gubernamentales, con un aumento de 3.8 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, con 3.1 por ciento; transportes, correos y almacenamiento con 1.0 por ciento e información en medios masivos, con un aumento de 0.5 por ciento.

Los sectores que presentaron caídas mensuales fueron servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles.