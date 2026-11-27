El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se ausentaron de la mesa de representantes partidistas en el foro convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para discutir los límites de sobrerrepresentación y las reglas de asignación de las 200 diputaciones plurinominales en 2027. Aunque los ocho partidos fueron invitados, solo cinco participaron en el foro, donde Morena, Partido del Trabajo (PT) y PVEM defendieron que el límite de sobrerrepresentación se aplique a cada fuerza política, mientras Somos cuestionó la distribución de curules de 2024.

La consejera Norma Irene De la Cruz Magaña informó que todas las representaciones fueron invitadas al foro La Representación Proporcional en México. Perspectivas y dilemas, pero algunas no acudieron. “Como los dos partidos con el registro más antiguo no están en la mesa”, dijo al explicar por qué comenzarían las intervenciones con el PT.

Ernesto Guerra Mota, representante de Paz, también señaló las ausencias. “No me asombra ni me sorprende que tres partidos políticos nacionales no estén aquí, sólo vean quiénes son para que lo tengan en mente”, expresó.

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El Dato: El CEN de Morena emitió un posicionamiento en el que exigió respetar las reglas electorales vigentes y defender la representación proporcional en el Congreso.

El portavoz reclamó la falta de voces plurales y que la discusión llegara tarde, un día antes del análisis del anteproyecto en comisión.

El representante de Morena, Carlos Alonso Castillo, cuestionó que PAN y PRI no acudieran y dijo que pudieron impulsar cambios en el ámbito legislativo. Afirmó que el artículo 54 establece que las plurinominales se asignan por partido, no por coalición, y rechazó cambiar los criterios para 2027. “Si no les gusta cómo está, pues hubieran entrado al debate a modificar en el periodo pasado legislativo”, señaló.

En la misma línea, Silvano Garay, del PT, sostuvo que la asignación por partido se aplica desde 2009 y que cambiarla requeriría reformas constitucionales y legales. A su juicio, las reglas ya están definidas para 2027.

Fernando Garibay Palomino, del PVEM, dijo que, sin cambios legislativos, no pueden modificarse los criterios. Defendió la asignación por partido como garantía de representación de las minorías.

En contraste, Marco Antonio Baños Martínez, representante de Somos, sostuvo que la asignación de 2024 distorsionó la relación entre votos y curules. Señaló que Morena, PT y PVEM obtuvieron juntos 54 por ciento de los votos, pero concentraron 73 por ciento de las diputaciones. Como ejemplos, mencionó que el PAN logró 17.6 por ciento de la votación y 72 diputaciones, mientras que el PVEM, con 8.7 por ciento, casi la mitad, consiguió 77 escaños. El PT obtuvo 5.7 por ciento de los votos y 51 diputaciones; Movimiento Ciudadano alcanzó 11.4 por ciento y sólo 27 curules.

Baños Martínez dijo que las cifras evidencian la brecha entre votos y representación. También cuestionó que el límite de ocho por ciento se aplique individualmente a cada partido de una coalición, pues permite que la suma de sus porcentajes de sobrerrepresentación sea mayor. Por ello, pidió al INE revisar la afiliación efectiva y no apresurar el acuerdo y propuso diferir la votación.

Guerra Mota dijo que las distorsiones existen desde 2012, pero que no propone cambiar la fórmula ni la Constitución para 2027. Añadió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya avaló la afiliación efectiva y que las reformas corresponden a otro momento.

El anteproyecto será discutido este viernes 27 de noviembre en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Si obtiene el aval de sus integrantes, será enviado al Consejo General, donde está previsto que se discuta y vote el lunes 30 de noviembre.

Piden aplicar límites a las coaliciones

| Por Tania Gómez |

José Woldenberg, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales y recuperar el espíritu de la reforma de 1996, en vísperas de que el organismo discuta los criterios de distribución de curules de representación proporcional para 2027.

El planteamiento se presentó durante el foro La Representación Proporcional en México. Perspectivas y dilemas, organizado por el INE. Woldenberg sostuvo que, para interpretar el límite constitucional de ocho puntos porcentuales, el INE debe revisar los antecedentes legislativos de las reformas de 1996 y 2007, incluidas iniciativas, dictámenes y debates, en lugar de limitarse a una lectura literal o a repetir criterios anteriores.

“Cuando hay dudas de cómo debe leerse la norma, habría que ir a la fuente de esa norma”, señaló. Recordó que la Constitución está por encima de las leyes y los reglamentos, y que el artículo 54 mantiene sus elementos fundamentales desde 1996.

Participantes en el foro de debate, ayer, en el INE ı Foto: Especial

Consideró que las coaliciones deben analizarse como una sola fuerza política para efectos de la representación legislativa y llamó a revisar los criterios que aplicó el entonces IFE en 1997, 2000 y 2003.

Como ejemplo de la distorsión, mencionó que en 2024 Morena y sus aliados obtuvieron 54 por ciento de los votos, pero alcanzaron 74 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados. En contraste, los partidos fuera de esa coalición sumaron 46 por ciento de la votación y recibieron 26 por ciento de los escaños.Dijo que esa diferencia permitió a la alianza gobernante alcanzar la mayoría calificada y aprobar reformas constitucionales sin el respaldo de otras fuerzas. Sin embargo, afirmó que la gobernabilidad no depende de una mayoría absoluta.

“No es cierto que gobernabilidad y mayoría absoluta estén atados. Hay una manera de construir la gobernabilidad sin ofender a la representatividad, y esas son las artes de la política”, dijo el expresidente. Recordó que entre 1997 y 2018 el Congreso funcionó mediante acuerdos entre distintas fuerzas.

En su oportunidad, el consejero Uuc-kib Espadas defendió una interpretación apegada al texto constitucional y sostuvo que cada partido debe ser considerado de manera individual, pues las candidaturas se registran por partido. A su juicio, la representación proporcional ha perdido terreno desde 1977 y la correspondencia directa entre votos y escaños es la vía para una representación igualitaria.

En tanto el exmagistrado Juan Carlos Silva Adaya señaló que la interpretación no debe limitarse a un solo método, sino considerar criterios literales, sistemáticos y funcionales, así como los principios constitucionales. Advirtió que las coaliciones no deben convertirse en un mecanismo para eludir los límites constitucionales.

La exconsejera del IFE Jacqueline Peschard también cuestionó el resultado de 2024, al señalar que permitió a una sola fuerza alcanzar la mayoría calificada y redujo la capacidad de las minorías para intervenir en decisiones legislativas. Consideró que el límite busca impedir que un partido o bloque modifique por sí solo la Constitución.

La discusión ocurre antes de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE analice y vote, este viernes, el anteproyecto de acuerdo sobre la asignación de diputaciones plurinominales, que será sometido al Consejo General el lunes 30.

Exigen cambiar distribución de diputaciones

| Por Elizabeth Hernández |

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar los criterios para la asignación de diputaciones federales, tras acusar a Morena de recurrir a sus aliados políticos para obtener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que, a su juicio, no le otorgó la ciudadanía en las elecciones de 2024.

En un video que difundió a través de redes sociales junto al exsenador Roberto Gil, el dirigente blanquiazul cuestionó la distribución de las 364 curules que obtuvieron el oficialismo y sus aliados, pues sostuvo que esta cifra supera por 64 escaños el límite de 300 que establece la Constitución para un solo partido político.

El Dato: Antes de concluir su gestión al frente del INE, Lorenzo Córdova gastó 11.6 millones de pesos en una “memoria institucional”, pese a la advertencia de que había otras prioridades.

“En 2024, la gente no le dio a Morena el poder para cambiar la Constitución. Ellos se lo autootorgaron con un fraude”, señaló Romero Herrera.

De acuerdo con lo expuesto en el video, el mecanismo que permitió al bloque oficialista alcanzar dicha representación consistió en atribuir triunfos distritales al Partido del Trabajo (PT) y al Verde Ecologista de México (PVEM), lo que incrementó la cantidad de espacios plurinominales que recibió la fuerza política del guinda.

“Por ejemplo, el PT no ganó en un solo distrito del país, pero se le contaron 34 triunfos. El Verde sólo ganó en seis distritos y le otorgaron 40 triunfos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los cambios en la integración de las bancadas parlamentarias al inicio de la actual Legislatura, pues aseguró que, pese a que la autoridad electoral concedió originalmente 236 diputaciones a Morena, su grupo legislativo aumentó a 257 integrantes.

“Ya en la Cámara, esos diputados que según eran de otro partido se quitaron el disfraz y se volvieron a poner el chaleco guinda”, acusó.

Frente a este escenario, Acción Nacional defendió la aplicación del criterio de afiliación efectiva, para que las autoridades contabilicen los triunfos electorales conforme a la militancia de las candidaturas y no únicamente con base en los acuerdos que suscriban las organizaciones integrantes de una coalición.

“Si el candidato realmente pertenece o ha hecho carrera en Morena, su triunfo se debe contar para Morena, punto”, dijo.

Cabe recordar que el 28 de agosto de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, la distribución de diputaciones plurinominales que aprobó el INE, bajo el criterio de que los límites constitucionales de representación corresponden a cada partido y no al conjunto de sus aliados.

La discusión sobre estas disposiciones resurgió ante los preparativos de las elecciones federales de 2027, motivo por el cual el organismo autónomo programó ayer un foro sobre representación proporcional, previo a definir las reglas para la distribución de espacios legislativos.

Bajo este contexto, la dirigencia nacional deAcción Nacional llamó a los integrantes del Consejo General a asumir la responsabilidad individual de sus votos, garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y preservar la independencia de la institución frente a los intereses partidistas.

“Restablezcan el orden constitucional, retomen la autonomía del INE, recuperen la confianza ciudadana. Sí se puede y es hoy”, concluyó.

Morena plantea cambiar reglas de representación

| Por Tania Gómez |

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, advirtió que ya no hay tiempo para modificar las reglas de representación política que se aplicarán en las elecciones de 2027, debido a que el proceso electoral ya comenzó, mientras que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, llamó a impulsar una reforma política de fondo para eliminar los legisladores plurinominales y la cláusula de sobrerrepresentación de ocho por ciento, cambios que no podrían aplicarse a los próximos comicios.

Martínez Miranda señaló que las inconformidades de los partidos sobre la aplicación de las fórmulas de representación deben resolverse ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que cualquier modificación constitucional tendría que discutirse para futuros procesos.

“Pues ya empezó el proceso electoral, ya no lo permite”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de cambiar la Constitución para modificar las reglas de representación de cara a 2027.

El Dato: Alejandro Moreno advirtió que el PRI no avalará ningún procedimiento de renovación del INE si Morena impulsa a una persona incondicional a la 4T, “como lo hizo con Taddei”.

El senador recordó que la anterior reforma electoral no modificó la integración de la Cámara de Diputados, que mantiene 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, por lo que sostuvo que sobre el esquema vigente deben seguir trabajando.

Por su parte, Ignacio Mier convocó al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a discutir una reforma política profunda que elimine tanto los plurinominales como la cláusula de sobrerrepresentación de ocho por ciento. El coordinador de los senadores de Morena sostuvo que los partidos de oposición se beneficiaron de las reglas de representación vigentes desde 1996 y cuestionó que ahora exijan al INE modificar los criterios de asignación.

“Si no hay ocho por ciento, no debe haber plurinominales”, planteó, al recordar que Morena propuso eliminar esos mecanismos, pero la oposición dio marcha atrás a esa posibilidad en 2022 y 2023.

También cuestionó que el PAN, PRI y MC ahora exijan cambios a las reglas de representación, cuando, dijo, no aceptaron reglamentar las coaliciones ni respaldaron las propuestas para eliminar el límite de ocho por ciento y los plurinominales.

Por su parte, Martínez Miranda insistió en que las diferencias deben resolverse en el Congreso o ante las autoridades electorales, y no mediante amenazas de abandonar la contienda o presiones contra el INE.

En otro tema, Martínez Miranda rechazó las advertencias del PAN de no participar en las elecciones de 2027 si no se modifican las reglas de representación, al considerar que los partidos tienen una responsabilidad con la ciudadanía y no deben recurrir a presiones ni chantajes.

“No se puede amenazar, chantajear, decir ‘ya no juego’, porque hay una responsabilidad, no con Morena o con el INE, hay una responsabilidad con los ciudadanos”, sostuvo el senador.

Confió en que Acción Nacional participará en los comicios de junio de 2027 y señaló que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los acuerdos.

Sobre la advertencia de la senadora priista Carolina Viggiano de tomar las instalaciones del INE, Martínez Miranda minimizó la posibilidad y afirmó que se trata de acciones que ocurren en el país. “En este país se toman las instalaciones en todo momento, habrá un acuerdo y se retirarán, es algo que no es novedoso”, dijo.

En Cámara piden diálogo para definir convocatoria

| Por Tania Gómez |

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, advirtió que Morena y sus aliados podrían imponer con mayoría simple la convocatoria para elegir a la presidenta sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE), si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena someterla a votación del pleno, ante la falta de consenso entre las fuerzas políticas.

El legislador del Verde reconoció que las negociaciones entre los grupos parlamentarios permanecen estancadas, en un escenario que resumió como “50 y 50”, por lo que insistió en mantener el diálogo para lograr un acuerdo unánime antes de que el órgano jurisdiccional resuelva.

El diferendo surgió porque la Cámara baja no logró un acuerdo para emitir la convocatoria de registro de aspirantes a la presidencia tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Actualmente, la consejera Blanca Cruz encabeza el organismo de manera provisional.

El PAN impugnó la falta de emisión de la convocatoria y solicitó que se ordenara someterla a consideración del pleno. Raúl Bolaños explicó que, si el TEPJF da la razón al albiazul, Morena y sus aliados podrían aprobarla con su mayoría simple, sin pactar con la oposición.

Calificó esa posibilidad como el “escenario fatal”, pues tres partidos cuestionarían desde el inicio el procedimiento de designación y, por consecuencia, la elección. “Vale más el consenso”, dijo.

Por ello, consideró que los grupos parlamentarios deben continuar las negociaciones incluso mientras esperan la resolución, pues la determinación no tendría que impedir que intenten construir un acuerdo. Precisó que el juicio busca determinar si la Cámara debe someter a votación la convocatoria o si ha cumplido con su responsabilidad de buscar acuerdos.

El diputado reiteró que su apuesta es evitar que la designación de quien encabezará el INE comience con cuestionamientos, cuando el organismo se prepara para organizar los próximos procesos electorales.

Sheinbaum defiende reparto de pluris por bancada política

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la composición del Congreso constituya una sobrerrepresentación y afirmó que la distribución de las diputaciones plurinominales se realiza conforme a la votación que obtiene cada partido político.

Expuso que el método que se utiliza para definir los espacios que corresponden a cada bancada en la Cámara de Diputados y el Senado es definido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde la distribución se hace conforme a cada instituto político, no con base en las coaliciones.

“Aquí no habla de coalición: la votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados que se asignan a cada partido. Si aún quedaren curules… —Es decir, es la fórmula—. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, se procederá como sigue: ‘Partido político’, es la Ley. Y la Ley no deja lugar a dudas porque dice qué es lo que hay que hacer: ‘suma’, ‘divide’, ‘resta’, ‘multiplica’”, señaló la mandataria.

191 Días faltan para las elecciones del próximo año

Subrayó que la aplicación de las leyes no está sujeta a consideración del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que éste sólo debe someterse a su cumplimiento.

“No hay lugar a dudas, es una fórmula matemática la que está expresada aquí, de cómo tienen que dividirse los 200 diputados a partir del resultado de cada partido. Esta ley la aprobaron ellos, y ahora dicen que ‘no son partidos, sino que son coaliciones’. Las leyes no están a votación del Instituto Nacional Electoral. El instituto está para cumplir la Ley de Procedimientos Electorales. Y si hay una disputa, lo resuelve el Tribunal Electoral. Pero es clarísimo que la división es por partidos”, dijo.

Respecto al amago que hizo el PAN sobre desistir de contender en los comicios del próximo año, si se replica la fórmula que dio paso a la actual integración de ambas cámaras en el Congreso de la Unión, la mandataria refirió que el partido tiene libertad de no participar.

“Si no quieren participar, pues que no participen. Es una decisión de un partido político, es su decisión. Pero que quede muy claro, porque es falso que haya una sobrerrepresentación, falso”, remarcó.

Además, opinó que la negativa del panismo por contender podría deberse a una duda sobre su capital electoral, es decir, que no estarían seguros sobre cuántos votos obtendrán, ya que en el pasado proceso obtuvieron una votación baja.

“A lo mejor este partido tiene problemas de saber cuántos van a votar por él, y entonces prefieren no presentarse... Pues es su decisión… Lo que pasa es que, claro, en el ‘24 ellos sacaron muy poquitos diputados; entonces, no les gustó”, comentó.

Además, recordó que la ley que rige la conformación legislativa fue avalada por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el extinto PRD y así se aplicó desde 2015.

Sin embargo, comentó que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son los que tienen la “última palabra”.