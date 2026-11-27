La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de reglas para la asignación de las 200 diputaciones plurinominales en las elecciones federales de 2027.

Como parte de la discusión, también avaló adelantar la fecha de corte para verificar la afiliación efectiva de las candidaturas y evitar movimientos partidistas que alteren el cálculo de la sobrerrepresentación.

Instituto Nacional Electoral ı Foto: Cuartoscuro

INE adelanta fecha de corte para verificar afiliaciones

La modificación propuesta por el consejero Arturo Castillo fue aprobada por mayoría. Establece que la verificación de afiliación efectiva tenga como fecha de corte la aprobación del acuerdo por el Consejo General del INE, y no la aprobación de los convenios de coalición, como planteaba originalmente el proyecto.

Castillo Loza explicó que el cambio busca frenar las transferencias de militantes entre partidos antes de que se determine a qué fuerza política deben contabilizarse los triunfos de mayoría relativa para calcular los límites de sobrerrepresentación.

Sesión Ordinaria del Consejo General del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

“Desde la mañana se congelan los movimientos de afiliaciones y se atempera o se disminuye el efecto que está generando ese movimiento de afiliaciones para aplanar los límites de sobrerrepresentación”, sostuvo.

Rechazan propuesta sobre fuerza electoral efectiva

El consejero también propuso incorporar el criterio de “fuerza electoral efectiva”, para que los triunfos de mayoría relativa de una coalición se contabilicen al partido que obtuvo más votos por sí mismo dentro de la alianza, independientemente de la afiliación del candidato. Esta propuesta no fue aprobada.

El anteproyecto mantiene el criterio de revisar los límites de sobrerrepresentación por partido político en lo individual y no por coalición.

🔴 INE mantiene criterio para asignar plurinominales pese a críticas



La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó un anteproyecto que conserva la fórmula para calcular la sobrerrepresentación legislativa por partido y no por coalición.



📸Cuartoscuro. pic.twitter.com/2MFkl1XnKn — Azucena Uresti (@azucenau) November 28, 2026

PRI y PAN cuestionan foro sobre representación proporcional

La discusión estuvo marcada por las críticas del PRI y PAN al foro sobre representación proporcional realizado un día antes.

Emilio Suárez Licona, representante priista, acusó al INE de aparentar apertura, pues el anteproyecto a discusión ya había sido distribuido antes del encuentro y no incorporó las propuestas de los participantes.

“Solamente estaban buscando lavar la cara frente a la ciudadanía en un tema que es ampliamente discutido”, reprochó.

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