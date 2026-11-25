El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que pondrá en marcha nuevas acciones políticas si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratifica el próximo lunes el criterio de asignación de diputaciones plurinominales que permitió a Morena y sus aliados obtener una mayoría legislativa superior a la votación que recibieron en las urnas.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, afirmó que la decisión que tome el organismo electoral será determinante para definir los siguientes pasos de la oposición, incluida la posibilidad de emprender medidas de mayor alcance, pues consideró que mantener ese criterio significaría avalar nuevamente la sobrerrepresentación del oficialismo.

“Todo está sobre la mesa”, advirtió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el PAN se retire de la contienda electoral del próximo año si el INE mantiene la misma fórmula de asignación.

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🚨El PAN en el Senado exigió al Consejo General del INE corregir el criterio de asignación de diputaciones plurinominales para evitar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados.



El coordinador panista, Ricardo Anaya, advirtió que todas las opciones están sobre la mesa.… pic.twitter.com/403X49MHTz — Azucena Uresti (@azucenau) November 25, 2026

Anaya aclaró que será la dirigencia nacional del partido la que fije una postura una vez concluida la sesión del Consejo General del lunes, y aseguró que los senadores acompañarán cualquier decisión que se tome.

“Nosotros vamos a ir un paso a la vez”, sostuvo. Sin embargo, dejó claro que, si los consejeros vuelven a favorecer a Morena con diputaciones que, desde su perspectiva, no obtuvo en las urnas, el PAN responderá políticamente.

PAN advierte llevar su inconformidad hasta las últimas consecuencias

“Si ellos deciden volver a regalarle a Morena 19 por ciento de diputados que los ciudadanos no les dieron, para nosotros el INE está muerto y se van a topar con nosotros”, afirmó.

El senador adelantó que el próximo martes, un día después de la resolución del organismo electoral, el partido anunciará el siguiente paso de su estrategia.

Si el INE rectifica, dijo, serán los primeros en reconocerlo; de lo contrario, llevarán su inconformidad hasta las últimas consecuencias.

“En el grupo parlamentario del PAN en el Senado vamos a ir hasta las últimas consecuencias, tope donde tope”, enfatizó.

Marko Cortés pide al INE corregir la asignación de plurinominales

El pronunciamiento fue respaldado por el expresidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien pidió a los consejeros electorales corregir la integración de la Cámara de Diputados y liberarse de las presiones del Gobierno federal.

Los panistas sostienen que en 2024 Morena y sus aliados obtuvieron 54 por ciento de los votos, pero alcanzaron 73 por ciento de las curules, una diferencia de 19 puntos porcentuales que consideran una distorsión de la voluntad ciudadana.

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MSL