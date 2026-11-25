Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, reconoció las acciones impulsadas por el Gobierno federal para garantizar los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género.

La representación de ONU Mujeres en México reconoció al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por los avances conseguidos para combatir la violencia contra las mujeres.

Eleonora Betancur González, representante del organismo internacional, comentó durante la conferencia presidencial que en el país se han dado “pasos importantes” para garantizar los derechos de las mujeres desde la Constitución.

Destacan acciones contra la violencia de género

Como ejemplo, mencionó la iniciativa en materia de feminicidio, en la que identificó las bases para establecer un marco jurídico que contribuya a contener este delito. También reconoció la construcción de los Centros LIBRE y la habilitación de la Línea de las Mujeres, destinada a brindar atención telefónica ante emergencias o situaciones adversas.

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Claudia Sheinbaum encabezó la Conferencia del Pueblo acompañada de mujeres integrantes de su gabinete. ı Foto: Cuartoscuro

La difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres fue otro de los elementos destacados por Betancur, así como la asistencia jurídica que ofrecen abogadas a las mujeres.

A partir de estas medidas, consideró que México también demuestra capacidad para asumir un liderazgo regional, en medio del retroceso que se observa a nivel mundial en materia de igualdad.

“Son avances que reflejan cómo el compromiso político puede traducirse en acciones concretas para transformar vidas, vidas de las mujeres. En un contexto mundial de retrocesos en materia de igualdad, estas medidas cobran especial relevancia por su proyección política, económica y cultural, México tiene una capacidad singular de ejercer un liderazgo en América Latina y en los espacios multilaterales”, dijo.

Claudia Sheinbaum encabezó la Conferencia del Pueblo acompañada de mujeres integrantes de su gabinete. ı Foto: Cuartoscuro

Violencia contra las mujeres: un problema mundial

Betancur comentó que la violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo una de las violaciones a los derechos humanos más generalizadas en el mundo, pues las estadísticas indican que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Además, señaló que durante 2025 alrededor de cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a manos de su pareja o de algún familiar.

👩‍🏫 En el marco del 25N, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó 12 compromisos para promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres desde la educación.https://t.co/l5vLCq85j2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 25, 2026

“Detrás de cada cifra hay una historia interrumpida, una familia marcada por la ausencia y una comunidad herida. No son hechos aislados, son la expresión de una desigualdad estructural. No puede haber desarrollo sin igualdad ni igualdad tampoco mientras persista la violencia”, declaró.

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