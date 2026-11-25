El Tribunal Electoral confirmó las sanciones contra Morena por incorporar ciudadanos a su padrón sin acreditar su consentimiento y utilizar sus datos personales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por la indebida afiliación de ciudadanos y el uso de sus datos personales sin que se acreditara su consentimiento.

Al resolver 16 recursos de apelación promovidos por el partido, las magistraturas determinaron que Morena no presentó pruebas suficientes para demostrar que las personas denunciantes manifestaron libremente su voluntad de incorporarse, por lo que se mantuvieron las resoluciones del Consejo General del INE.

La Sala Superior del TEPJF determinó que Morena no presentó pruebas suficientes para demostrar que las personas denunciantes aceptaron afiliarse al partido. ı Foto: larazondemexico

Morena no acreditó el consentimiento de los afiliados

En sesión pública, la Sala Superior desestimó los argumentos de Morena, que cuestionó el valor probatorio de las cédulas de afiliación digitales con firmas digitalizadas, bajo el argumento de que sus estatutos reconocen las incorporaciones electrónicas.

Sin embargo, el Tribunal precisó que el problema no radicaba en el uso de herramientas digitales ni en la falta de la aplicación institucional del INE, sino en que el partido no acreditó que cada ciudadano hubiera autorizado su incorporación .

Sesión del TEPJF, en fotografía de archivo. ı Foto: X: @TEPJF_informa

Al ser Morena quien aprueba las afiliaciones, tenía la obligación de aportar elementos que permitieran identificar a quienes suscribieron los documentos, verificar la autenticidad de las firmas y demostrar el consentimiento.

“Lo que concluyó la responsable es que los documentos aportados no demostraban que cada persona hubiera manifestado su voluntad de afiliarse”, expuso el secretario general de acuerdos, Carlos Hernández Toledo, al presentar los proyectos.

TEPJF acredita dolo en las afiliaciones

Las magistraturas consideraron que sí se acreditó el dolo, pues los registros se realizaron después de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, cuando Morena ya conocía la obligación de contar con una manifestación verificable de la voluntad de cada persona.

El TEPJF aclaró que las sanciones contra Morena no derivaron del uso de herramientas digitales para afiliar personas, sino de no acreditar el consentimiento de los ciudadanos ni la autenticidad de sus datos de afiliación. ı Foto: Cuartoscuro

“El partido apelante conocía el deber de contar con la manifestación verificable de la voluntad de cada persona y aun así, la incorporó a su padrón sin ella”, se expuso durante la sesión.

Morena también argumentó que el INE le atribuyó indebidamente un allanamiento tácito.

Aunque la Sala Superior reconoció que tenía razón en ese punto, determinó que ello no modificaba su responsabilidad, derivada de no haber acreditado el consentimiento.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am