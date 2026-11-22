El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el 17 de noviembre de 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, negó una “omisión” para emitir la convocatoria para elegir a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), y sostuvo que el Partido Acción Nacional (PAN) deberá esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras presentar una demanda contra ese órgano.

A través de un mensaje en video, el coordinador de las y los diputados de Morena informó que prepara un informe para responder al recurso promovido por la oposición, que acusa al Congreso de incumplir el artículo 41 constitucional ante la falta de un procedimiento para designar a la presidencia del INE.

“Nosotros, estoy haciendo lo correcto, negamos que haya omisión”, aseveró, y señaló que los grupos parlamentarios mantenían conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre el nombramiento y definir las distintas etapas del proceso, desde la publicación de la convocatoria hasta la integración del Comité Técnico y la elección de quien asumirá el cargo de manera sustituta.

Fachada del INE, en la alcaldía Tlalpan. ı Foto: Especial

“Es una estrategia política”

“Sin embargo ellos [PAN] interpusieron este recurso, y aunque ellos saben bien que hay que esperar la resolución, ahora están presionando porque tengamos con rapidez la emisión de la convocatoria. Es una estrategia política que yo respeto y que no voy a descalificar, pero es obvio que si ellos interpusieron el recurso, hay que esperar la resolución del Tribunal”, expresó.

Lo anterior, después de que el PAN acudió al TEPJF para que ordene a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para la elección de la presidencia del INE.

“Nosotros tenemos la puerta abierta para el diálogo, no la hemos cerrado, pero tengo que responder como presidente de la Junta [de Coordinación Política] y tengo que señalar que no hay omisión”, reiteró el coordinador parlamentario.

Ricardo Monreal señaló que el INE mantiene sus capacidades operativas, particularmente por la organización de las elecciones de 2027.

Asimismo, defendió el proceder de la mayoría legislativa y manifestó que hará valer sus argumentos ante los magistrados, sin anticipar el resultado del litigio. “Siempre he sido un hombre conciliador y siempre he sido un hombre de acuerdos”, sostuvo.

Por otra parte, el diputado federal adelantó que durante la próxima semana la Cámara de Diputados abordará reformas relacionadas con defensa nacional, medio ambiente y cabildeo, como parte de los asuntos pendientes de la agenda legislativa.

Buen domingo. Estamos preparando el informe circunstanciado a la demanda que interpuso el PAN contra la Jucopo. Nosotros sostenemos que no hemos incurrido en ninguna omisión o violación a la ley. pic.twitter.com/uZxuOc82YK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 22, 2026

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