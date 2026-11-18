PAN busca que el TEPJF obligue a Diputados a iniciar renovación del INE

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, anunció que su bancada presentó formalmente una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ordene a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Bajo la advertencia de que el asunto podría resolverse mediante una sentencia, en lugar de un acuerdo político, el legislador panista sostuvo que el tiempo para alcanzar un consenso entre las fuerzas parlamentarias se agotó.

“O lo hacemos por la voluntad de la construcción, o lo hacemos a punta de sentencias, pero el PAN no será cómplice de que se viole la Constitución”, afirmó.

🔵PAN presenta demanda por falta de convocatoria para renovar la presidencia del INE



El PAN promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante la omisión de emitir y publicar la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia… — Azucena Uresti (@azucenau) November 18, 2026

Lixa explicó que existen precedentes en los que el Tribunal Electoral ha ordenado a la Cámara de Diputados emitir convocatorias para la renovación de autoridades electorales, por lo que confió en que la nueva impugnación pueda resolverse en un plazo breve.

Detalló que recursos de este tipo pueden ser atendidos en un periodo de entre ocho y 10 días, mientras que en otros casos registrados en 2011 y 2013 el órgano jurisdiccional habría emitido resoluciones en menos de 26 días.

El coordinador panista aseguró que su partido mantendrá la disposición al diálogo y sostuvo que espera que la Jucopo publique la convocatoria antes de que el Tribunal Electoral emita una resolución.

No obstante, insistió en que Acción Nacional no permitirá que se prolongue el procedimiento de renovación de la presidencia del organismo electoral y responsabilizó a la mayoría legislativa de atender el mandato constitucional.

La controversia coloca nuevamente a la Jucopo en el centro de la discusión sobre el proceso para designar a la próxima titular del INE, mientras el PAN busca que sea la autoridad jurisdiccional la que obligue a la Cámara de Diputados a poner en marcha el procedimiento.

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MSL