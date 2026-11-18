El Instituto Nacional Electoral (INE) está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades y organizar los próximos procesos electorales, pese a los problemas internos y las presuntas irregularidades que actualmente se investigan, consideró el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, sin embargo urgió a la Cámara de Diputados a designar por consenso a quien ocupará la presidencia del organismo.

En entrevista, el senador de Morena sostuvo que el INE continúa funcionando y que también cuenta con el respaldo de los organismos públicos locales electorales para llevar a cabo las jornadas comiciales, por lo que descartó que la situación que atraviesa la institución ponga en riesgo su operación.

“El INE está funcionando, desde mi punto de vista, y va a funcionar. Están los organismos locales también que coadyuvan en los procesos electorales”, afirmó.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, se molestó con la propuesta de crear una comisión que revise presuntas irregularidades del INE en la elección de 2024, como ha planteado el PRI. pic.twitter.com/qauquTsdvB — Angel Gallegos (@gallegoso) November 18, 2026

Respecto a la designación de la nueva persona titular del organismo electoral, Martínez Miranda señaló que corresponde a la Cámara de Diputados resolver el nombramiento y confió en que los grupos parlamentarios puedan alcanzar un acuerdo que genere confianza y evite una decisión dividida.

Consideró que, aunque elegir a la nueva presidencia mediante mayoría de votos sería legal, no sería conveniente ante las circunstancias que enfrenta el instituto, por lo que defendió que la decisión se tome mediante consenso.

“Desde mi punto de vista, no podría ser, no es conveniente, aunque es válido y legal, que sea por mayoría. Creo que debería ser por consenso, el momento lo requiere”, expresó.

El legislador consideró que los diputados tienen la posibilidad de encontrar un perfil que reúna el respaldo de todas las fuerzas políticas y cumpla con condiciones de probidad, seriedad y honestidad.

“Creo que es una necesidad que el INE tenga una persona hoy, que reúna las condiciones de probidad, de seriedad, de honestidad y que reúna el apoyo prácticamente, yo diría, unánime de las y los diputados”, señaló.

Sobre las presuntas irregularidades detectadas al interior del organismo electoral, el presidente del Senado sostuvo que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y determinar si existen elementos para llevar los casos ante el Ministerio Público o un juez.

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MSL