Higinio Martínez respalda auditorías al INE hasta 20 años atrás: ‘Todo debe castigarse’

Aspecto del salón de sesiones del Consejo General del INE, en una fotografía ilustrativa.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, respaldó las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), incluso si abarcan ejercicios de hace 20 años, y sostuvo que los posibles actos de corrupción deben investigarse y castigarse sin importar cuándo ocurrieron.

El senador de Morena rechazó que revisar el funcionamiento del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) represente un sinsentido, al señalar que, mientras la ASF tenga facultades legales para hacerlo, no existe impedimento para auditar el manejo de los recursos públicos de administraciones anteriores.

“Si está en sus facultades, tiene que hacerlo, por un año, por dos, por 10, por 20. Mientras esté en sus facultades no habría ningún problema, no sólo en el INE sino en todo, hasta yo lo apunto, en todo el país que se revise y que se investigue” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado de la República



El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda. ı Foto: senado.gob.mx

‘Todo debe castigarse’

Martínez Miranda consideró que las investigaciones no deben limitarse a las presuntas irregularidades recientes en el organismo electoral, sino extenderse a ejercicios anteriores para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a los responsables.

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“Todo debe castigarse. Lo de hoy, si hay corrupción, debe castigarse, pero también si hubo el día de ayer o el día de antier, ahí, por ahora que estamos hablando en el INE”, expresó.

Ante los cuestionamientos sobre si las auditorías a periodos anteriores podrían desviar la atención de las presuntas irregularidades actuales, el legislador sostuvo que ya existen investigaciones en curso y recordó que los propios consejeros electorales del INE acordaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ya la Auditoría está investigando en el INE. Ya el propio INE, los consejeros pidieron, hicieron una denuncia, entiendo ya”, señaló.

El presidente del Senado de la República insistió en que el momento actual representa una oportunidad para revisar a fondo las instituciones y no concentrar las investigaciones únicamente en el órgano electoral, ante la posibilidad de que existan responsabilidades en otras entidades.

“¿Por qué no es el momento de limpiar todo? Que es lo que yo he sostenido, vamos a limpiar todo, vamos a darle una sacudida, vamos a limpiar todo el país, si se puede, de una vez todo. Es el momento”, sostuvo.

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cehr