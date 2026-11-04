Preparan consejeros denuncia ante FGR por corrupción en el INE

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que las 10 consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las presuntas irregularidades vinculadas con una red de proveedores y funcionarios del organismo, y el otorgamiento de contratos de material electoral.

En conferencia de prensa informó que las 10 consejerías acordaron que sus equipos jurídicos elaboren el documento, que se prevé presentar a más tardar el jueves, para que se investigue a todos los servidores públicos que pudieran estar involucrados, sin limitar las pesquisas a una persona o nivel jerárquico.

“Justamente las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República, para deslindar responsabilidades que correspondan, porque puede ser que no nada más se investigue a una persona, sino a varios funcionarios que estén señalados de varias irregularidades”, dijo.

El Dato: Esta crisis se produce además cuando restan siete meses para las elecciones del 6 de junio de 2027, en las que se renovarán unos 20 mil cargos federales y estatales.

La denuncia no estará dirigida contra una persona ni incluirá una lista preliminar de señalados sobre contratos relacionados con empresas proveedoras.

Precisó que la denuncia no incluirá nombres ni un número preliminar de posibles implicados, pues busca que la indagatoria alcance a cualquier funcionario o exfuncionario, incluida la propia Guadalupe Taddei, quien ocupó la presidencia (a quien los señalamientos le costaron su salida del organismo), así como titulares de direcciones ejecutivas, subdirectores y otros colaboradores. Aclaró que el INE no tiene facultades para tipificar delitos ni fijar responsabilidades penales: “No podemos nosotros tipificarla, porque no somos la autoridad competente”.

El caso se suma a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que identificó operaciones por ocho mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026 vinculadas con dos grupos empresariales y distintas entidades públicas. De ese monto, tres mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras por presunta simulación de competencia y triangulación de recursos; de acuerdo con información periodística, hay 70 cuentas bancarias bloqueadas. A ello se añaden los expedientes del Órgano Interno de Control (OIC) del INE sobre posibles actos de corrupción en contrataciones.

Cruz García adelantó que el jueves el Consejo General discutirá medidas emergentes para establecer acciones administrativas, deslindar responsabilidades y definir la colaboración con las autoridades fiscalizadoras. Dijo que el instituto entregará a la ASF toda la documentación para revisar contrataciones recientes y anteriores.

De las 30 bajas registradas, explicó la presidenta privional que no todas corresponden a funcionarios señalados; el OIC deberá informar si los renunciantes tienen investigaciones abiertas, pues en ese caso no puede concluirse el pago de sus derechos laborales.

Además, se revisarán los perfiles de la Junta General Ejecutiva, incluida la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, responsable del contrato de credenciales para votar.

Cruz García no descartó que haya más separaciones, incluso en subdirecciones y coordinaciones: “Es muy probable que siga habiendo bajas y no solamente a nivel directivo”. Rechazó que exista una cacería de brujas y afirmó que las decisiones se basarán en desempeño, capacidad técnica e integridad institucional. Las contrataciones permanecen frenadas y se liberan conforme son revisadas. Si las investigaciones obligan a rescindir el contrato de la elaboración de credenciales de elector, se haría una nueva licitación en paralelo para no interrumpir el servicio. Cruz García descartó que las revisiones afecten la organización de las elecciones o la integración de los 300 consejos distritales.

Acusan un “cártel electoral” en Sonora

| Por Tania Gómez |

Representantes del PAN, PRI, PRD y Somos ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora denunciaron la presunta operación de un “cártel electoral” integrado por funcionarios y personajes cercanos a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y exigieron investigar a su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, actual secretario particular del gobernador Alfonso Durazo.

Los partidos solicitaron separar de sus cargos a consejeros y funcionarios del INE en Sonora, del IEE y del Tribunal Estatal Electoral (TEES), además de realizar auditorías a los contratos y al ejercicio de los recursos públicos.

En conferencia de prensa, los representantes opositores señalaron también a Nery Ruiz Arvizu, Flor Teresita Barceló Noriega, Jaime Olea Miranda y Wilfrido Valdemar Silva, del IEE, así como a Alejandra Velarde Félix y Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, vinculadas al TEES.Sobre el hijo de la exconsejera presidenta, dijo Ramírez: “También señalamos el papel de Luis Rogelio Piñeda Taddei, que es el secretario particular en el gobierno del estado de Sonora, cuya posible participación en la articulación política de esta estructura consideramos necesario que se investigue”.

René Noriega, representante del PRD ante el organismo local, sostuvo que tanto Ruiz Arvizu como Taddei deben esclarecer los contratos que presuntamente beneficiaron a empresas cercanas a esta estructura.

“Por el bien de la ciudadanía, por el bien de los partidos políticos, por el bien de Sonora, deberíamos de purgar el Instituto Estatal Electoral y dejar claro que se recupere la confianza de los partidos políticos y este tiene que ser renovado, con ciudadanos sin partidos políticos, desde el INE hasta los Oples”, afirmó.

El representante perredista informó que ya se presentó una denuncia ante el INE para solicitar que las áreas de fiscalización y auditoría investiguen las presuntas irregularidades.

La Razón reveló el lunes que Taddei dejó al frente de la Junta Local del INE en Sonora a Marisa Arlene Cabral Porchas, quien, según versiones periodísticas, es concuña de Jorge Luis Taddei Bringas, primo de la exconsejera. Su nombramiento fue aprobado el 29 de septiembre.

Cabral Porchas fue secretaria ejecutiva del IEE, a propuesta de Nery Ruiz Arvizu, actual consejero presidente del organismo, quien anteriormente se desempeñó como asesor de Taddei cuando ella encabezaba el instituto local. Además, su hermana, María de los Ángeles Cabral Porchas, trabaja en la Jefatura de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.

Los señalamientos se enmarcan en la controversia nacional por la red de empresas proveedoras de material electoral relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos contratos y vínculos con funcionarios electorales han sido objeto de investigaciones periodísticas y de autoridades.

Se acelera desbandada tras la salida de Taddei

| Por Tania Gómez |

El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula 30 bajas por renuncia en su estructura, luego de que se diera a conocer una presunta red de corrupción en la asignación de contratos a empresas proveedoras de material electoral, cuyos vínculos con personas cercanas a Guadalupe Taddei Zavala derivaron en la salida de la expresidenta del organismo.

De acuerdo con un comunicado, 17 de las 30 renuncias corresponden a integrantes de la oficina de Guadalupe Taddei Zavala , incluida la de su exjefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. Las otras 13 bajas se distribuyen entre cargos directivos, administrativos y operativos de distintas áreas del Instituto.

Entre los funcionarios que dejaron sus puestos destacan José Alberto Pérez de Acha, quien encabezaba la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

También renunciaron Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

A esta lista se suma Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales, además de dos personas que desempeñaban funciones operativas en la oficina de la expresidenta.

Las cinco bajas restantes corresponden a funcionarios de las áreas de Transporte y Administración de Riesgos; Servicios de Transporte y Parque Vehicular; Procesos Registrales; Administración y Recursos Humanos del Registro Federal de Electores, y Apoyo a Órganos Colegiados.

En este contexto, el INE informó que las diez consejerías electorales mantienen una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta.

El análisis también comprende las relaciones funcionales y los procedimientos de contratación que, a partir de la información pública reciente, deban ser examinados.

El instituto aseguró que el proceso se realiza con “criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable”, bajo los principios de “colegialidad, legalidad y debido proceso”. Destacó que la revisión busca preservar la continuidad operativa y las capacidades profesionales del organismo, en particular las del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya experiencia técnica consideró “fundamentales para la continuidad de las funciones del Instituto y la certeza de los procesos electorales”. Adelantó que continuará informando sobre las decisiones institucionales conforme avance la revisión.

El pasado 30 de octubre, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, reveló en comparecencia en la Cámara de Diputados que cinco funcionarios del instituto ya fueron imputados por el caso Taddei y que existen 18 expedientes alrededor de los presuntos actos de corrupción que vinculan a la expresidenta y al contratista Alfredo Hernández Casillas.

Morena pide ir por los anteriores presidentes

| Por Claudia Arellano |

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) no se limiten a la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, sino que abarquen administraciones anteriores, al considerar que los problemas en la contratación de proveedores y la impresión de material electoral se arrastran desde hace varios años.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente morenista calificó como indefendible la actuación de Taddei, al señalar que no se condujo bajo los principios que deben regir el servicio público.

“Quien falla son las personas”, afirmó Montiel, al sostener que las instituciones deben ser sometidas a revisión cuando existen señalamientos sobre el desempeño de sus integrantes.

Guadalupe Taddei ı Foto: Cuartoscuro

La dirigente adelantó que solicitarán la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el funcionamiento del organismo electoral, particularmente los contratos con empresas proveedoras de material electoral, así como los procedimientos relacionados con su impresión y las designaciones de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Montiel sostuvo que las presuntas irregularidades no necesariamente comenzaron durante la administración de Taddei, por lo que consideró necesario revisar los antecedentes y las responsabilidades correspondientes a otros periodos.

En sus declaraciones, también recordó los procesos presidenciales de 2006 y 2012, al cuestionar el desempeño de las autoridades electorales de aquellos años y retomar las acusaciones de fraude e intervención en las elecciones. Incluso hizo referencia a declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su participación en los comicios de 2006.

Pese a los cuestionamientos y a la revisión que Morena plantea sobre el órgano electoral, Montiel descartó que la organización de las próximas elecciones esté en riesgo.

Argumentó que el INE cuenta con un servicio profesional de carrera y personal especializado para garantizar la realización de los procesos electorales, por lo que distinguió entre los señalamientos contra funcionarios y la capacidad institucional del organismo para cumplir con sus responsabilidades.

Confirman presidencia del órgano a una mujer

| Por Claudia Arellano |

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, confirmó que la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del INE estará dirigida exclusivamente a mujeres y que el registro de las aspirantes será del 9 al 13 de noviembre.

En entrevista radiofónica este martes, adelantó que hoy aprobarán los lineamientos de la convocatoria que establecerá los plazos y requerimientos a seguir para las postulantes.

El procedimiento contempla revisión de antecedentes, exámenes y entrevistas. El Comité Técnico de Evaluación deberá entregar una quinteta a la Jucopo a más tardar el 7 de diciembre, para buscar un acuerdo parlamentario sobre la designación. Monreal reconoció que construir el consenso será complicado por la polarización entre las bancadas.

Señaló que, entre los requisitos para asumir la Presidencia del INE, se encuentran: ser ciudadana mexicana, tener 30 años, contar con título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima de 5 años, contar con experiencia y conocimientos en materia electoral, tener buena reputación, no haber ocupado cargos de dirección partidista o puestos de elección popular en los últimos 4 años.

El Dato: En la selección por la titularidad del INE, la ganadora requerirá el voto de las dos terceras partes del pleno. De no alcanzarse un acuerdo político, se hará por insaculación.

En conferencia independiente, el coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que presentó ocho propuestas para fortalecer la transparencia, la imparcialidad y la vigilancia ciudadana en el proceso de selección de integrantes del Comité Técnico de selección de aspirantes. Señaló que los procesos anteriores han estado marcados por señalamientos de filtraciones de exámenes, favoritismos en las entrevistas y presuntas imposiciones del grupo mayoritario en la integración de dicho Comité.

“El caso Taddei implica que tenemos que llevar esta convocatoria bajo los principios de máxima transparencia, de máxima publicidad y de máximo escrutinio público”, afirmó. Luego de cuestionar la concentración de facultades en la presidencia del INE, sostuvo que Morena otorgó atribuciones excesivas a esa posición, por lo que consideró necesario recuperar el esquema de decisiones colegiadas.

Entre las ocho propuestas del PAN destaca ampliar el periodo de desvinculación de aspirantes al Comité Técnico de Evaluación respecto de partidos políticos, gobiernos y autoridades electorales; establecer consultas con organizaciones de la sociedad civil para integrarlo, y exigir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que incorpore mecanismos de consulta ciudadana en sus propuestas.

Acción Nacional planteó incorporar observadores al Comité Técnico con la participación de un legislador por cada grupo parlamentario y seis representantes ciudadanos de organizaciones reconocidas.

La propuesta consiste en aprobar una iniciativa para retirar las facultades que el PAN considera excesivas en la presidencia del INE y restablecer las decisiones colegiadas: “No se puede continuar con un proceso que mantenga la especulación de que hay consentidos del poder, que mágicamente son quienes obtienen las máximas calificaciones”. Dijo que el Congreso tiene la oportunidad de iniciar la restauración institucional del INE, y advirtió que no habrá confianza ciudadana mientras haya cuotas de poder político.

Exigen consenso en la elección de la titular

| Por Tania Gómez |

Los coordinadores parlamentarios del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés y Manuel Velasco Coello, se pronunciaron por investigar las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y exigieron que la Cámara de Diputados elija por consenso a quien sustituya a Guadalupe Taddei en la presidencia del organismo.

En entrevistas independientes, Anaya demandó que Taddei enfrente consecuencias penales por los presuntos actos de corrupción registrados en su gestión y responsabilizó políticamente a Morena por haber impulsado su llegada al instituto: “Lo primero es que Morena reconozca que Taddei es hija de Morena. Es decir, 4T se escribe con T de Taddei”. También exigió al partido una disculpa pública por impulsar su perfil.

Al ser cuestionado sobre si la exconsejera presidenta debe ir a prisión, respondió: “Sí, por supuesto que lo que ella hizo fue cometer delitos, esos delitos ameritan una pena de prisión”, aunque reconoció que tiene derecho a presentar pruebas.

El Tip: El Comité Técnico aplicará exámenes y revisará antecedentes para integrar una quinteta con las mejores aspirantes.

Anaya rechazó que el exconsejero presidente Lorenzo Córdova tenga responsabilidad en su designación y aseguró que el procedimiento estuvo controlado por Morena. También respaldó modificar la legislación electoral para eliminar los llamados “superpoderes” de la presidencia del INE, al considerar que Morena concentró atribuciones en Taddei mediante una reforma que el PAN rechazó.

Por su parte, Manuel Velasco consideró que la salida de Taddei abre la oportunidad de renovar la presidencia del organismo mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en San Lázaro.

“Hay una oportunidad para que la Cámara de Diputados pueda, por un consenso amplio, elegir a un nuevo presidente o presidenta del INE con el consenso de todos los grupos parlamentarios”, señaló.

También respaldó el proceso de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación al INE y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) de las irregularidades detectadas.

Velasco agregó que, dependiendo de la gravedad de los resultados, podrían derivarse procesos penales contra quienes resulten responsables de las irregularidades señaladas.

Sheinbaum, por ir a FGR o TFJA si hay anomalías al auditar al INE

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se deberá de acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en caso de que se encuentren pruebas en la polémica que hoy enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) y de la cual, afirmó que el país saldrá fortalecido.

En conferencia, reiteró que se deben de esperar los resultados que arroje la revisión que emprendió la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al ser el único ente facultado para realizar tal investigación a los gastos del órgano electoral, debido a que es una instancia autónoma.

Según los resultados que arroje esta inspección, comentó que si hay motivos penales se tendrá que acudir ante la FGR, pero si las faltas son de tipo administrativo, entonces será ante el TFJA.

“Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República; si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay una denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía tiene que investigar. Así es como son los procedimientos en nuestro país”, dijo.

Ante las demandas y reclamos como el que señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para que se garantice que el INE sea independiente, la Presidenta llamó a “hacer un poco de memoria”.

Afirmó que las reformas electorales emprendidas a finales del siglo pasado y los inicios del actual fueron motivadas por los fraudes electorales que, asegura, se cometieron en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que la reforma en 2014 devino del Pacto por México, en el que entre todos los cambios incluyó que los consejeros electorales en los estados dejaran de ser nombrados por los congresos en cada entidad y pasara a ser una facultad del Consejo General del INE.

“¿Quién hace esa reforma electoral? Todos los partidos políticos que ya eran parte del régimen, del Pacto por México. Y deciden concentrar el poder, fíjense nada más, en los consejeros electorales nacionales para el nombramiento de todos los consejeros electorales de los estados.

“Esto que dicen que recientemente hubo una reforma que le dio muchos poderes a la presidenta, puede criticarse esa reforma del INE, pero la verdadera concentración de poder en el INE se dio en el 2014”, dijo la mandataria.

Acusó que la polémica y señalamientos que hoy enfrenta el instituto forman parte de un intento de la oposición para “minar a su gobierno” y las elecciones de 2027, pero dijo segura de que el país se fortalecerá a partir de lo que hoy enfrenta el sistema electoral.

“Claro que de esto va a salir fortalecido el país, (de) eso no tengan la menor duda. Y todo esto que han venido haciendo como queriendo minar al gobierno y lo que representamos y la voluntad del pueblo, porque eso es lo que ellos quieren, acabar con la voluntad del pueblo, todo eso no va a pasar, porque el pueblo está consciente, porque el pueblo no es tonto. Y de esto se va a salir fortalecido. Y las elecciones del 27 van a ser elecciones ejemplares”, añadió Sheinbaum.

“No somos tapadera”: Mier; exige indagar sin privilegios

| Por Tania Gómez |

El senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, pidió investigar sin privilegios ni impunidad los señalamientos contra Guadalupe Taddei Zavala, luego de que un nuevo video exhibiera a la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas mientras revisan cifras y hablan de millones de dólares relacionados con contratos para la credencial de elector.

En conferencia de prensa, consultado sobre el caso, Ignacio Mier sostuvo que las investigaciones deben seguir su curso legal y que las posibles responsabilidades tienen que determinarse sin encubrimientos.

“No somos tapadera de nadie”, afirmó al referirse a la necesidad de investigar y sancionar las irregularidades que se acrediten.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: senado.gob.mx

Sin embargo, el senador consideró que la revisión no debe limitarse a los contratos y las personas señaladas, sino abarcar el modelo administrativo del INE y las reglas que rigen sus adquisiciones. A su juicio, la reforma electoral de 2014, aprobada durante el Pacto por México, propició una concentración de facultades y recursos que redujo la autonomía de los organismos electorales locales.