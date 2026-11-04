Más de la mitad de votantes latinos ven sufragio como rechazo a Trump

El 55 por ciento de los votantes latinos registrados considera su sufragio para el Congreso estadounidense como un voto contra Donald Trump, frente a 14 por ciento que lo identifica como un respaldo al mandatario, según un estudio de Pew Research Center. La comunidad llegó a las elecciones intermedias con una preferencia de 51 por ciento por los candidatos demócratas y de 24 por ciento por los republicanos.

En entrevistas, una activista migrante y un trabajador mexicano en Texas señalaron que el endurecimiento migratorio, las deportaciones y sus efectos laborales alimentan el descontento. Sin embargo, persiste una base de apoyo republicana: 65 por ciento de los latinos que votaron por Trump en 2024 manifestó que respaldaría al candidato de ese partido en su distrito.

El Dato: El universo de latinos con posibilidad de votar en las elecciones de EU alcanzó la cifra récord de 39 millones, 16% del total, contra el 9% que representaba en 2006.

Este martes 3 de noviembre, millones de estadounidenses acudieron a las urnas para participar en las elecciones intermedias de Estados Unidos, una jornada en la que la comunidad latina, incluidos los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano y los mexicanos naturalizados, representó un sector relevante para definir la nueva composición del Congreso y medir el respaldo político al presidente Donald Trump.

“Aunque los mexicanos que no cuentan con la ciudadanía estadounidense no tienen derecho a votar en los comicios federales, sus familias y comunidades pueden verse directamente afectadas por los resultados, particularmente por las decisiones legislativas relacionadas con migración, seguridad fronteriza, deportaciones y las condiciones económicas de los trabajadores inmigrantes”, consideró Pamela Swltz, activista migrante, quien considera que el voto latino es clave en estas elecciones.

La activista dijo que la contienda representa una prueba para el Partido Republicano, luego de que Trump consiguiera en 2024 uno de sus mejores resultados, pero consideró que entre el electorado latino será en contra de los republicanos, “sobre todo conociendo el fenómeno migratorio”.

“Nosotros no lo vamos a apoyar en su segundo mandato. Su gobierno ha estado acompañado de un endurecimiento de las políticas migratorias y de un creciente descontento entre sectores de esta población; nos ha dejado sin trabajo y ha amedrentado a esta comunidad que ha hecho crecer este país”, dijo Salvador Díaz, un trabajador en Texas.

De acuerdo con el estudio del Pew Research Center, publicado el pasado 16 de octubre, 30 por ciento de los votantes latinos consideraba a unos cuantos días de la votación, que el presidente no sería un factor determinante en su decisión al momento de emitir su sufragio. Asimismo la política migratoria también aparece como uno de los principales elementos de inconformidad en este sector.

“Siete de cada 10 votantes latinos de origen mexicano consultados consideraron que las políticas de la administración Trump han perjudicado a la población hispana, mientras que 61 por ciento afirmó que la situación de esta comunidad es peor que hace un año”, dijo el abogado migrante Saúl Arellano.

Añadió que en materia de deportaciones, 62 por ciento consideró que el gobierno estadounidense está realizando demasiadas expulsiones de personas que viven en el país sin autorización migratoria.

No obstante, el voto latino no constituye un bloque homogéneo. El respaldo que Trump consiguió en 2024 entre esta población mantenía una presencia entre sus simpatizantes: 65 por ciento de los votantes hispanos que apoyaron al republicano en la elección presidencial manifestó que respaldaría al candidato republicano de su distrito en la contienda legislativa.

Michael Mireles, organizador de LUPE Votes, agrupación que promueve la participación electoral en el sur de Texas, sostuvo que la inconformidad con las políticas migratorias impulsó a los ciudadanos a votar.

Sheinbaum: se continuará trabajo con gobierno de EU

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México respetará cualquiera que sea el resultado de las elecciones intermedias que se llevan a cabo en Estados Unidos. Al ser consultada sobre los comicios en el vecino país, la mandataria federal dijo que no emitirá opiniones hasta que se conozcan los resultados de la votación.

Subrayó que con independencia de la decisión que los estadounidenses tomen en las urnas, su gobierno continuará adelante con los planes y el trabajo en la relación con el gobierno de Donald Trump.

“No opinamos, hoy es la elección, no nos corresponde opinar el día de hoy, ahí que se lleve… Tiene tiempo ¿no? porque en Estados Unidos no solamente es de un día. Pero vamos a esperar el resultado y vamos a respetar cualquiera que sea el resultado de la elección y nosotros seguimos en nuestro camino”, declaró Sheinbaum.

40 Millones de mexicanos viven en Estados Unidos

Sobre los mexicanos que fueron detenidos por presuntamente haber cometido delito electoral, al votar sin tener la nacionalidad estadounidense, la mandataria pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que brinde información, pues no contaba con una actualización del caso.

La Presidenta de México también aplaudió la ventaja que se vislumbra para el demócrata Xavier Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino de California.

Destacó que alrededor de 40 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación viven en Estados Unidos y participan en las elecciones de aquel país. Bajo ese contexto, consideró que resulta positivo que la comunidad migrante cuente con representación entre sus gobernantes.

“Fíjense, son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, 39, 40, de primera, segunda, tercera generación. Y son parte de la vida de Estados Unidos, porque son mexicano-estadounidenses; entonces, ellos participan en la vida de Estados Unidos, como parte de los partidos políticos de Estados Unidos. Entonces, está muy bien que lo que es una parte de ese país, pues tenga también su representación”, declaró.