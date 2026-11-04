Diputados aprueban cambios al ISR

La bancada de Morena, en la votación de la Ley del ISR en San Lázaro.

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 349 votos a favor y 92 en contra, las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para establecer excepciones al mecanismo de limitación de deducciones fiscales en beneficio de la industria automotriz de exportación y las empresas dedicadas al expendio, distribución y comercialización de gasolinas y diésel. Con esta votación, el pleno avaló los cambios que el Senado de la República realizó al artículo 78-E de dicha legislación, con lo que quedó concluido el trámite legislativo de esta disposición, que fue remitida al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La reforma es parte de la Miscelánea Fiscal 2027 y representa el último ordenamiento pendiente de resolución, luego de que el Senado aprobó las leyes de Ingresos y de Derechos y devolvió a la Cámara baja la legislación del ISR con modificaciones.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, explicó que las excepciones buscan reconocer las condiciones particulares de dos actividades económicas con importante participación en la inversión, el empleo y el funcionamiento de las cadenas productivas.

En el caso de las armadoras automotrices, el beneficio contempla a las empresas que realizan operaciones bajo una autorización de depósito fiscal para el ensamble o fabricación de vehículos, conforme al artículo 121 de la Ley Aduanera.

La excepción no comprende los ingresos derivados de la enajenación de mercancías en el territorio nacional.

En cuanto al sector de combustibles, se incorporó a los contribuyentes dedicados a la venta al público, distribución y comercialización de gasolina y diésel; siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes previstas en la Ley del Sector Hidrocarburos.

Con la aprobación de la Ley del ISR concluyó el proceso legislativo de la Miscelánea Fiscal 2027 en materia de ingresos y derechos, por lo que el siguiente asunto central en San Lázaro será la discusión y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.