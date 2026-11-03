Maru Campos revira a Morena por críticas sobre Alito

Alejandro Moreno y Maru Campos, en el informe del diputado Alejandro Domínguez, el 31 de octubre.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, exigió a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y a la titular de su Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, responder por los presuntos vínculos del partido con el crimen organizado, después de que ambas la acusaron de traición por reunirse con el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas.

“Aunque sean días de brujas y fieles difuntos, lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con Alito Moreno”, expresó la panista antes de dirigir sus cuestionamientos hacia Morena.

El Tip: Alejandro Moreno afirmó que las críticas del guinda se debieron a un “ataque de pánico” ante una probable coalición entre el PRI, el PAN y organizaciones sociales.

El enfrentamiento surgió tras el segundo informe de actividades del diputado federal Alejandro Domínguez, que reunió el 1 de noviembre a la mandataria panista y al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, en la entidad, donde abordaron la posibilidad de construir una alianza electoral rumbo a 2027.

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Campos rechazó los señalamientos de las dirigentes morenistas y aseguró que, aunque habitualmente evita responder a este tipo de ataques, las descalificaciones ameritaban una respuesta.

Campos trasladó la discusión a las acusaciones que enfrenta Morena por presuntos nexos con grupos criminales, al considerar que Montiel y Hernández deberían concentrarse en aclarar esos cuestionamientos en lugar de criticar su reunión con el priista. Concluyó con una exigencia de justicia y defensa de la vida, sin presentar pruebas de sus acusaciones.

Montiel había criticado la cercanía entre los representantes del PAN y el PRI, a quienes calificó de traidores e hipócritas y cuestionó la posibilidad de que ambas fuerzas vuelvan a competir en alianza, pese a sus diferencias públicas, y sostuvo que sus acuerdos responden a la pérdida de respaldo ciudadano. Hernández atribuyó el acercamiento a una supuesta subordinación a intereses extranjeros, cuestionó el respaldo popular de ambos políticos y aseguró que sus coincidencias reflejan su posición frente a la soberanía.