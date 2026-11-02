Difunden VIDEO donde Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández se ‘reparten moches’ de contratos del INE

Latinus difunde VIDEO que muestra a Guadalupe Taddei conversando con alguien sobre ganancias en contratos: "se reparten moches".

Se difundió un video en donde la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, supuestamente se “reparte” ganancias con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por ser el principal beneficiario de los presuntos contratos simulados del órgano electoral.

El periodista Carlos Loret de Mola difundió en el medio Latinus un video que muestra una conversación entre Taddei y un masculino acerca de las ganancias que le correspondería a cada uno a partir de ciertos porcentajes en contratos para la fabricación de insumos del INE.

Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Se aprecia a la exconsejera presidenta haciendo apuntes en una libreta. En tanto, si bien no se aprecia el rostro del masculino, es identificado como Hernández Casillas, según la coincidencia de voz con otros materiales filtrados.

En la conversación, discuten que la producción de la credencial de elector les traerá una ganancia de 30 por ciento, de la cual, en ese momento, acuerdan repartirse los montos: “Yo le había puesto tres setecientos cincuenta de lo que nos van a dar. Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?” Dice Hernández Casillas.

Guadalupe Taddei aparece en el video hablando con un hombre. ı Foto: Captura de video (CORTESÍA Latinus)

Asimismo, el empresario menciona un proceso de “autenticación” que está llevando a cabo uno abogado suyo para definir cuánto será su mencionado 30 por ciento. Aseguró que ese proceso solo lo puede llevar a cabo dicho abogado, por lo que este “trasciende la administración”.

“El dijo que eran ‘sesenta y tanto’ millones de dólares al año por la autenticación. Y está pidiendo la adenda del convenio para los 30 millones que, ahí de banda, los pueda autenticar. Ya a nadie más se le puede permitir eso porque él tiene la patente. Y como es algo con patente trasciende la administración”, dice el hombre en el video.

Hoy revelamos el video más contundente de la corrupción en el INE. Guadalupe Taddei sentada con su contratista favorito haciendo cuentas de cuantos millones les tocan por los “moches” de los contratos. Libreta en mano, “primero lo mío, luego lo tuyo”.#LatinusInvestiga… pic.twitter.com/xFrlkRMcgf — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 3, 2026

Incluso, en otro punto de la grabación, mencionan otros contratos firmados por el INE del cual también habrían obtenido alguna ganancia, como el departamento de limpieza.

“Lo de la limpieza ya no lo voy a ver yo. No quiero nada de eso, lo decía por ti, Lo de la credencial para votar en el extranjero eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice, y aquí es el 15 por ciento también”, expresa Hérnandez Casillas en el video.

Grabación también vincula a empresario Ramón Mondragón, relacionado con fabricación de credenciales

En otro punto de la grabación, se menciona que parte de las ganancias irán destinadas a Ramón Mondragón, quien es propietario de la empresa HuBox, encargada de diseñar los códigos QR para las credenciales del INE.

“Quedan 48 más o menos. [...] De aquí estamos: 70 Ramón y 30 nosotros”, dice el hombre en una parte del video.

Según el reportaje de Latinus en donde fue presentado el video, Ramón Mondragón asistió a una cena privada organizada por José Alfredo Hernández Casillas con funcionarios del INE.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am