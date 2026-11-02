Difunden VIDEO donde Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández se ‘reparten moches’ de contratos del INE

Se difundió un video en donde la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, supuestamente se “reparte” ganancias con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por ser el principal beneficiario de los presuntos contratos simulados del órgano electoral.
El periodista Carlos Loret de Mola difundió en el medio Latinus un video que muestra una conversación entre Taddei y un masculino acerca de las ganancias que le correspondería a cada uno a partir de ciertos porcentajes en contratos para la fabricación de insumos del INE.
Se aprecia a la exconsejera presidenta haciendo apuntes en una libreta. En tanto, si bien no se aprecia el rostro del masculino, es identificado como Hernández Casillas, según la coincidencia de voz con otros materiales filtrados.
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En la conversación, discuten que la producción de la credencial de elector les traerá una ganancia de 30 por ciento, de la cual, en ese momento, acuerdan repartirse los montos: “Yo le había puesto tres setecientos cincuenta de lo que nos van a dar. Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?” Dice Hernández Casillas.
Asimismo, el empresario menciona un proceso de “autenticación” que está llevando a cabo uno abogado suyo para definir cuánto será su mencionado 30 por ciento. Aseguró que ese proceso solo lo puede llevar a cabo dicho abogado, por lo que este “trasciende la administración”.
“El dijo que eran ‘sesenta y tanto’ millones de dólares al año por la autenticación. Y está pidiendo la adenda del convenio para los 30 millones que, ahí de banda, los pueda autenticar. Ya a nadie más se le puede permitir eso porque él tiene la patente. Y como es algo con patente trasciende la administración”, dice el hombre en el video.
Incluso, en otro punto de la grabación, mencionan otros contratos firmados por el INE del cual también habrían obtenido alguna ganancia, como el departamento de limpieza.
“Lo de la limpieza ya no lo voy a ver yo. No quiero nada de eso, lo decía por ti, Lo de la credencial para votar en el extranjero eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice, y aquí es el 15 por ciento también”, expresa Hérnandez Casillas en el video.
Grabación también vincula a empresario Ramón Mondragón, relacionado con fabricación de credenciales
En otro punto de la grabación, se menciona que parte de las ganancias irán destinadas a Ramón Mondragón, quien es propietario de la empresa HuBox, encargada de diseñar los códigos QR para las credenciales del INE.
“Quedan 48 más o menos. [...] De aquí estamos: 70 Ramón y 30 nosotros”, dice el hombre en una parte del video.
Según el reportaje de Latinus en donde fue presentado el video, Ramón Mondragón asistió a una cena privada organizada por José Alfredo Hernández Casillas con funcionarios del INE.
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