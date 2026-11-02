Suman 19 renuncias en el INE tras escándalo de contratos ligados a Taddei

Imagen ilustrativa de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, frente a la sede del órgano electoral.

A una semana de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), suman 19 las dimisiones de funcionarios vinculados con su administración, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con empresas proveedoras del organismo.

Estas son las nuevas renuncias al INE tras escándalo de Taddei

Entre las nuevas renuncias destaca la de Juan Manuel Vázquez , exdirector de Asuntos Jurídicos, señalado de presuntamente operar a favor de Morena en Veracruz y de elaborar la propuesta para redondear los promedios académicos de las candidaturas que participaron en la elección judicial.

También dimitió Pedro Pablo Chirinos , exdirector de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE), quien anteriormente representó a Morena ante el organismo electoral de Veracruz y defendió a Rocío Nahle, actual gobernadora de esa entidad.

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En 2020 fue destituido como fiscal especializado en Delitos Electorales por sus vínculos con ese partido.

Sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

A la lista se suma Sergio Uzeta Murcio , excoordinador de Comunicación Social del INE, quien fue inhabilitado por 10 años por irregularidades registradas durante su gestión al frente de la agencia estatal de noticias Notimex.

Otro de los funcionarios que dejó su cargo es Jorge Egren Moreno Toscano , extitular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

…Y estos son los funcionarios que ya habían renunciado

Estas dimisiones se agregan a las de Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina de Presidencia; Iliana Araceli Hernández Gómez, excoordinadora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, extitular de Servicios de Informática, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien encabezó la Dirección de Recursos Materiales.

Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Las primeras salidas se produjeron tras la renuncia de Taddei y el acuerdo de las consejerías electorales para revisar la permanencia de funcionarios en puestos directivos, luego de los señalamientos sobre posibles vínculos entre integrantes del Instituto y empresas contratistas.

El Órgano Interno de Control (OIC) reportó investigaciones sobre 23 personas, entre ellas 15 servidores y exservidores públicos, así como 18 empresas.

Investigan gestión de Taddei en el INE por contratos irregulares

La salida de Taddei Zavala ocurrió después de que se difundieran señalamientos sobre una presunta red de proveedores de material electoral y los vínculos de personas cercanas a la entonces presidenta con algunas de esas compañías.

El escándalo derivó en investigaciones del OIC y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisan posibles anomalías en los procedimientos de contratación .

⭕ Alfonso Ramírez Cuéllar pide cárcel para Guadalupe Taddei y un maxiproceso en el INE



🗳️ El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó que la FGR inicie una investigación de oficio en contra de los funcionarios públicos implicados en… pic.twitter.com/q7PatAD78e — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 31, 2026

Entre las posibles irregularidades bajo revisión se encuentran el eventual ocultamiento de conflictos de interés, la presentación de documentación falsa o alterada, posibles actos de colusión y el uso irregular de recursos públicos.

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