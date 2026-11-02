Morena reivindica memoria histórica en Día de Muertos

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, dirigentes de Morena y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reivindicaron la memoria histórica y las tradiciones mexicanas, al tiempo que llamaron a mantener vigentes las luchas por la soberanía, la independencia y la defensa de los principios democráticos del país.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó que las ofrendas, los colores y la creatividad de los mexicanos representan la riqueza cultural que distingue al país y que es admirada en otras partes del mundo.

A través de sus redes sociales, señaló que la grandeza de México se encuentra en su pueblo y en las tradiciones que se mantienen vivas generación tras generación.

En un segundo mensaje, publicado este lunes 2 de noviembre, Montiel sostuvo que esta celebración expresa el amor por quienes antecedieron a las generaciones actuales y el orgullo de pertenecer a una nación que honra la memoria de sus muertos.

“La tradición nos sostiene, la memoria nos guía y el presente nos exige estar a la altura de nuestra historia”, expresó.

En el #DíaDeMuertos, las ofrendas, los colores y la creatividad de nuestra gente llenan de vida las calles y muestran la riqueza cultural que nos distingue y que el mundo admira.



La grandeza de México está en su pueblo y en sus tradiciones. 🏵️🕯️ pic.twitter.com/FjBIN5tFvU — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 1, 2026

La dirigente morenista agregó que recordar a quienes se adelantaron en el camino también implica asumir la responsabilidad de construir un país con bienestar, justicia y esperanza.

En la misma línea, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el Día de Muertos representa una expresión de las raíces culturales del país y una oportunidad para reconocer el legado de quienes contribuyeron a la historia nacional.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aprovechó una emisión especial del programa Diálogos con Américo, dedicada a la memoria de personajes ilustres de esa entidad, para convocar a las nuevas generaciones a defender la soberanía, la independencia y la libertad de México.

“Sigamos luchando por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestra libertad y mantener nuestros principios democráticos, porque ya vemos cómo está el mundo”, manifestó.

El mandatario estatal recordó que México cuenta con una historia de hombres y mujeres que entregaron su vida para defender la República, preservar la integridad territorial y construir las instituciones nacionales.

Hoy, en Día de Muertos, deseo que cada familia pueda recordar y celebrar a quienes ya partieron. Mis seres queridos descansan en mi tierra, Plateros, en Fresnillo, Zacatecas. Este año el trabajo legislativo no me permitió ir, pero siempre que puedo los visito. Que tengan un muy… pic.twitter.com/HG5gBMvuGj — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 1, 2026

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LMCT