A través de redes sociales

Morena reivindica memoria histórica en Día de Muertos

Miembros del partido llamaron a defender soberanía y principios democráticos; Ariadna Montiel señaló que la grandeza de México se encuentra en su pueblo y en las tradiciones

Día de Muertos en San Isidro Buensuceso, Tlaxcala
Día de Muertos en San Isidro Buensuceso, Tlaxcala Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, dirigentes de Morena y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reivindicaron la memoria histórica y las tradiciones mexicanas, al tiempo que llamaron a mantener vigentes las luchas por la soberanía, la independencia y la defensa de los principios democráticos del país.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó que las ofrendas, los colores y la creatividad de los mexicanos representan la riqueza cultural que distingue al país y que es admirada en otras partes del mundo.

A través de sus redes sociales, señaló que la grandeza de México se encuentra en su pueblo y en las tradiciones que se mantienen vivas generación tras generación.

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En un segundo mensaje, publicado este lunes 2 de noviembre, Montiel sostuvo que esta celebración expresa el amor por quienes antecedieron a las generaciones actuales y el orgullo de pertenecer a una nación que honra la memoria de sus muertos.

La tradición nos sostiene, la memoria nos guía y el presente nos exige estar a la altura de nuestra historia”, expresó.

La dirigente morenista agregó que recordar a quienes se adelantaron en el camino también implica asumir la responsabilidad de construir un país con bienestar, justicia y esperanza.

En la misma línea, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el Día de Muertos representa una expresión de las raíces culturales del país y una oportunidad para reconocer el legado de quienes contribuyeron a la historia nacional.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aprovechó una emisión especial del programa Diálogos con Américo, dedicada a la memoria de personajes ilustres de esa entidad, para convocar a las nuevas generaciones a defender la soberanía, la independencia y la libertad de México.

“Sigamos luchando por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestra libertad y mantener nuestros principios democráticos, porque ya vemos cómo está el mundo”, manifestó.

El mandatario estatal recordó que México cuenta con una historia de hombres y mujeres que entregaron su vida para defender la República, preservar la integridad territorial y construir las instituciones nacionales.

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LMCT

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