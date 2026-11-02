Tenemos que recuperar al INE y regresarlo a ser 100% ciudadano: Ricardo Salinas

El empresario Ricardo Salinas Pliego pidió recuperar el carácter ciudadano del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei.

A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego cuestionó la concentración del poder que le dio Morena a Guadalupe Taddei con la intención de poder meterse a controlar el INE.

Ricardo Salinas Pliego escribió:

Tenemos que recuperar al INE y regresarlo a ser 100% ciudadano.

¿Por qué?

Porque el INE tiene nuestra identidad; nombres, domicilios, fotografías y huellas digitales. Todos tenemos nuestro INE en la cartera ! Es nuestra identidad! Esta información está en sus manos, bajo el control de estos delincuentes que no tienen ningún empacho en aliarse con el crimen organizado. Saben dónde y cómo votamos ... ahí la dejo Porque cuando vamos a votar, son nuestros vecinos quienes reciben y cuentan los votos. No deben ser los políticos ni los funcionarios del gobierno. Así tiene que seguir siendo. Si no somos nosotros, van a manipular y robarse la elección.

“Porque nadie debe tener TODO el poder. El INE tenía un Consejo General con mecanismos de vigilancia que funcionaban. MORENA lo reformó para concentrar el poder en SU consejera Guadalupe Taddei, que resultó una ratera (igual que todos los del cartel de MORENA). La dejaban robar para poder meterse a controlar el INE, hasta que lo descubrimos. Ella también es del Cartel de la Corrupción Tabasco”, consideró el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Tenemos que recuperar al INE y regresarlo a ser 100% ciudadano.



¿Por qué?



1. Porque el INE tiene nuestra identidad; nombres, domicilios, fotografías y huellas digitales. Todos tenemos nuestro INE en la cartera ! Es nuestra identidad! Esta información está en sus manos, bajo el… pic.twitter.com/KE2v7lYGY6 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 2, 2026

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