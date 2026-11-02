PAN exige licencia a legisladora migrante; acusa que acumula 16 faltas y cobra más de 300 mil pesos al mes

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió que la legisladora de Morena, Karina Ruiz, solicite licencia a su cargo, al acusarla de acumular más de 16 faltas consecutivas a las sesiones legislativas, sin dejar de percibir sus ingresos y apoyos parlamentarios, que, según los legisladores panistas, superarían los 300 mil pesos mensuales.

El diputado federal y vocero del PAN, Federico Döring, junto con el diputado migrante Raúl Torres, coordinador de Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, solicitaron a la Mesa Directiva del Senado de la República transparentar las asistencias, percepciones y productividad legislativa de la legisladora morenista.

Los panistas calificaron el caso como un presunto fraude a los mexicanos residentes en el extranjero, al considerar que Morena utiliza la figura de los representantes migrantes para obtener beneficios políticos, sin que exista, señalaron, un compromiso efectivo con las comunidades que dicen representar.

“Una senadora faltante de Morena que no solamente lucra con la agenda de los migrantes, sino que una vez más se burla de los mexicanos que confiaron su voto en ella”, señalaron.

De acuerdo con las acusaciones de los legisladores panistas, Karina Ruiz acumula más de 16 inasistencias consecutivas desde el inicio del actual periodo legislativo, pese a que continúa recibiendo sus percepciones y recursos parlamentarios. Döring y Torres sostuvieron que estos conceptos representan una bolsa superior a los 300 mil pesos mensuales.

Raúl Torres cuestionó que la senadora únicamente haya solicitado licencia durante la discusión en el Senado de una reforma relacionada con las restricciones para que mexicanos con doble nacionalidad puedan aspirar a gubernaturas y a la Presidencia de la República.

Afirmó que Ruiz se ausentó para permitir que su suplente participara en esa votación y que, apenas 24 horas después, regresó a su escaño, sin que ello se tradujera en una asistencia regular a las actividades legislativas.

“Para eso sí tomó licencia y que viniera su suplente para quitarle el sueño a quienes somos migrantes binacionales de aspirar un día a encabezar un estado o la Presidencia del país; regresó 24 horas después al escaño, pero no se presentó a trabajar”, reprochó.

Por su parte, Federico Döring acusó a Morena de mantener un doble discurso respecto a la defensa de los mexicanos en el exterior, pues, sostuvo, utiliza la agenda migrante como bandera política, pero no garantiza que quienes ocupan esos espacios cumplan con sus obligaciones.

“Exigimos que esta senadora presente su renuncia y, si no puede con el trabajo, que se haga a un lado y deje que la agenda de los mexicanos en el exterior realmente sea una bandera de respeto”, manifestó.

Los diputados también cuestionaron la falta de mecanismos de vigilancia sobre las acciones afirmativas para garantizar que las candidaturas destinadas a representar a los mexicanos residentes en el extranjero sean ocupadas por personas que efectivamente respondan a sus intereses.

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