Inicia HOY 3 de noviembre prohibición de celulares en escuelas: Esto es lo que hay que saber

Las y los estudiantes de educación básica ahora no podrán acudir a los centros educativos con teléfonos celulares, pues a partir de el martes 3 de noviembre comienza a aplicar la regulación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La SEP informó que a partir del 3 de noviembre las y los estudiantes de educación básica no podrán utilizar sus teléfonos celulares en las escuelas, pues esta regulación ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 22 de septiembre del 2026.

Este acuerdo fue determinado luego de que, durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares en los que participaron 565 mil 396 figuras educativas, se considerara lo siguiente:

El 81.2 por ciento está de acuerdo con que se establezcan medidas de carácter nacional para atender el fenómeno de los dispositivos en la escuela

El 95.7 por ciento respalda establecer una edad mínima para el uso de redes sociales

El 94.7por ciento está de acuerdo con plantear reglas según la edad

El 88.8 por ciento está de acuerdo co n limitar el acceso durante la jornada escolar

El 56.3 por ciento está de acuerdo con acceso nulo durante la jornada escolar

⏯️ #SEPInforma

🟢 El 3 de noviembre entrarán en vigor los lineamientos para regular el uso de celulares en escuelas

🟢 Inició el registro a la beca Rita Cetina para primarias y secundarias públicas

🟢 Realizamos la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar 2026-2027

🟢… pic.twitter.com/4ZOgYS4PrY — SEP México (@SEP_mx) November 2, 2026

¿Qué establece la regulación de uso de teléfonos celulares en las escuelas?

Se determinó que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaría podrán utilizar los teléfonos celulares únicamente en caso de emergencia, por lo que pueden llevarlos guardados en sus mochilas, pero no utilizarlos en clases o en los recreos.

Asimismo, se establece que también pueden usarse con fines educativos siempre y cuando esté previamente programado y sea bajo la orientación de las y los docentes; por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias.

Las instituciones académicas deben establecer las condiciones y prácticas específicas que se establecerán de manera pedagógica, pertinente, responsable, inclusiva y segura.

🎶💃 ¡Apaga el celular, enciende tu imaginación y sigue el ritmo! Pon tu canción favorita, invita a tus amigas y amigos a bailar y deja que la música llene de alegría cada momento. ¡No necesitas una pantalla para pasarla increíble!



📵 Este 3 de noviembre, hagamos de nuestras… pic.twitter.com/ny5QH2hMV1 — SEP México (@SEP_mx) November 1, 2026

Entre estas se encuentran las siguientes:

Espacio de resguardo en el aula: Los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales no se utilizarán durante las clases y se mantendrán guardados o serán retirados y depositados en un espacio designado por el plantel (como el aula o la dirección) al inicio de la jornada escolar, permaneciendo bajo custodia de las autoridades escolares durante la jornada.

Uso limitado por tiempos y espacios: Los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales sólo podrán utilizarse en momentos y áreas previamente definidas, como en el receso y en zonas autorizadas, quedando limitado su uso en el aula, biblioteca y durante actividades académicas.

Sin uso: Las personas educandas no deberán usar los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar.

Uso programado: La modalidad de uso programado de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales establece que el plantel podrá determinar días específicos de la semana o del mes en los que las personas educandas podrán usarlos bajo reglas previamente definidas por la comunidad escolar y siempre que sea como herramientas tecnológicas para el aprendizaje.

Estas medidas para regular el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante la jornada escolar fueron implementadas debido a que se busca proteger la salud mental, desarrollo cognitivo, bienestar integral y derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

📵 ¡Menos pantallas, más conexión en las escuelas! A partir de este 3 de noviembre, con el impulso de la presidenta @Claudiashein y el respaldo de las autoridades educativas de las 32 entidades del país, ponemos en marcha acciones para favorecer la atención, el aprendizaje y la… pic.twitter.com/X7ERxO8LLT — SEP México (@SEP_mx) November 1, 2026

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