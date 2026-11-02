Ante acusación de violencia política de género hecha por diputada Candelaria Ochoa, me defendí: Jorge García Orozco

Ante la denuncia hecha en su contra por la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Candelaria Ochoa, a quien acusó en la víspera de presunto enriquecimiento inexplicable, el periodista Jorge García Orozco acudió a la sala regional en Jalisco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a defenderse.

“Me defiendo ante las acusaciones de violencia política de género que realizó contra mi, la diputada de Morena Candelaria Ochoa.

“Quien en acusó de violencia política de género tras revelar sus 4 propiedades, una de ellas adquirida a “cero pesos” que declaró en su declaración patrimonial", publicó en redes el comunicador Jorge García Orozco.

Esto, agregó Jorge García Orozco, es un abuso de poder que busca intimidarme y censurarme, además de quitarme mi tiempo para que no pueda seguir investigando la corrupción del régimen.

En abril pasado, el periodista Jorge García Orozco acudió formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco para interponer una denuncia por presunto peculado y enriquecimiento inexplicable contra la legisladora Candelaria Ochoa.

Una diputada de Morena, me demandó por violencia política de género y hoy acudí a defenderme.



La diputada @CandeOchoaA me acusa de violencia política por haber revelado sus 4 casas, una de ellas de 0 pesos. pic.twitter.com/IeqKGZlWhC — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 2, 2026

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