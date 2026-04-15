Denuncian a Candelaria Ochoa ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco

La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, luego de que se hiciera pública información sobre su patrimonio inmobiliario.

La denuncia fue presentada por el periodista Jorge García Orozco, quien previamente dio a conocer que la legisladora cuenta con al menos cuatro propiedades, de acuerdo con su propia declaración patrimonial. El caso ha generado controversia debido a que, entre esos inmuebles, aparece uno reportado con un valor de adquisición de cero pesos, sin que hasta ahora se haya ofrecido una explicación clara sobre las condiciones en las que fue obtenido.

Hoy denuncié a la diputada de Morena @CandelariaOchoaA ante la Fiscalía anti corrupción de Jalisco por enriquecimiento inexplicable. Ante las amenazas que ella me iba a denunciar por publicar la información de sus 4 casas #Ladycasas pic.twitter.com/sOb90v3R23 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) April 15, 2026

A pesar de la relevancia del señalamiento, la diputada no ha aclarado públicamente el origen de sus propiedades ni ha detallado por qué uno de los inmuebles fue registrado sin costo alguno, lo que ha intensificado los cuestionamientos en torno a la transparencia de su patrimonio.

El tema ha escalado del debate en redes sociales a una instancia legal, luego de que la denuncia formal obligue a las autoridades a revisar la evolución patrimonial de la legisladora y determinar si existen irregularidades.

En medio de la polémica, también se ha señalado que, tras la difusión del caso, la diputada reaccionó confrontando al periodista que hizo pública la información, lo que ha sumado tensión al proceso.

Con la denuncia ya presentada, corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción investigar los hechos y determinar si existen elementos para proceder legalmente, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la congruencia entre el discurso de austeridad y el patrimonio de los representantes públicos.

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