Jalisco anuncia transporte gratuito para niñas y niños: fechas y cómo registrarse

El Gobernador Pablo Lemus presenta el esquema de transporte gratuito que beneficiará a estudiantes de escuelas públicas y privadas en Jalisco.

Para garantizar la movilidad segura y permanencia en las aulas de clase de las niñas y niños en el estado, así como una muestra de respaldo a la economía de las familias, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, presentó el programa de gratuidad en el transporte público para niñas y niños.

Con esta medida, que pone al centro de la estrategia del Gobierno del Estado a las niñas y niños. Con este apoyo, las y los niños de 5 a 12 años del estado, podrán recibir dos viajes diarios gratuitos para sus traslados, con un impacto diario en beneficio de más de 75 mil infantes.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, informó que esta estrategia arrancará a partir del 30 de abril de este año, en el marco del Mes del Niño y de la Niña.

El Gobernador Pablo Lemus presenta el esquema de transporte gratuito que beneficiará a estudiantes de escuelas públicas y privadas en Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

“Este apoyo al transporte público gratuito de nuestras niñas y niños es para ustedes, es para sus familias, es para tener un Jalisco más solidario y más unido”, afirmó Pablo Lemus.

El mandatario estatal destacó que Jalisco es el único estado del país que cuenta con un programa de transporte público gratuito para niñas y niños.

El programa incluye los viajes en las unidades de las rutas integradas al sistema Mi Transporte, así como las cuatro líneas de Mi Tren y el sistema de Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y, próximamente, la Línea 5 del transporte público.

Con una inversión en movilidad y educación, Jalisco busca reducir la deserción escolar mediante el programa de pasajes gratuitos para infantes. ı Foto: Gobierno Jalisco

Este subsidio será para el transporte público colectivo y masivo del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno y, próximamente, en Ocotlán.

Los niños y niñas podrán acceder a una tarjeta especial para su transporte gratuito. El registro será del 20 de abril al 30 de mayo, periodo en que el padre, madre o tutor deberá registrar a la niña o niño beneficiario en el padrón de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), en el enlace: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/.

La entrega de las tarjetas se realizará en los Macromódulos de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

El Gobernador Pablo Lemus presenta el esquema de transporte gratuito que beneficiará a estudiantes de escuelas públicas y privadas en Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

Lizbeth Trejo, madre de familia de la primaria Niño Artillero de Guadalajara, expresó que este beneficio en el transporte representa el poder destinar ese recurso en otras necesidades de los niños.

“El subsidio para el transporte gratuito infantil es mucho más que un ahorro en el bolsillo, es la garantía de que ningún pequeño se quedará sin ir a clases por la falta de recursos para el pasaje”, dijo la madre de familia.

Mencionó que apoyar a los niños de Jalisco es apostar por el futuro de un mejor estado, contribuyendo a la disminución de la deserción escolar de niños que, por recursos económicos, no acuden a clases.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

Lemus Navarro destacó que el Gobierno del Estado avanza con la modernización del transporte público en la entidad, como el proyecto de la Línea 5, que conectará al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el centro de Guadalajara, una inversión de 2 mil 305 millones de pesos para la adquisición de 203 unidades, entre autobuses y trenes, y la próxima llegada del sistema de electromovilidad en Puerto Vallarta y Guadalajara.

Lemus Navarro recordó que, desde hace más de 12 años, se trabaja en un proyecto de continuidad, que inició en el municipio de Zapopan, en el cual las políticas públicas del gobierno, como educación, salud, infraestructura, deporte y movilidad, ponen al centro a las niñas y niños.

Adelantó que será presentado un plan estatal para la recuperación de espacios públicos en todas las regiones de Jalisco, con la modernización con juegos infantiles para el desarrollo de las infancias y las familias jaliscienses.

Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, aseguró que la visión con la que se trabaja desde el municipio de Zapopan y Guadalajara, hoy llega a los 125 municipios en un acto de congruencia con el que se protege y acompaña a las niñas y niños.

“Lo que buscamos en este gobierno es que, con esta tarjeta, ustedes puedan ingresar, su mamá, su papá, su tutor, puedan registrarlos, y ustedes puedan tener beneficios para que se puedan mover más y mejor”, declaró Hermosillo Ramírez.

El programa también apuesta en incrementar el acceso y la participación de las infancias en el sistema de movilidad, en un contexto en el que en Jalisco se realizan 3.1 millones de viajes diarios, de los cuales el 2 por ciento son realizados por niños y niñas.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, informó que, aunado a la infraestructura educativa, se generaron estrategias para la educación de los niños y niñas como el equipamiento de aulas con tecnología, además de implementar acciones enfocadas en la salud mental de los alumnos y sus maestros.

“El año pasado intervenimos 522 planteles con una inversión de 6 mil millones de pesos, y este año vamos por 600 planteles más; con equipamiento, con chromebooks, con Aulas de Música. ¿Qué más hemos hecho y qué vamos a hacer este año? Invertir en los niños que tienen alguna discapacidad”, informó la Blanco Calderón.

La presentación del programa se llevó a cabo en la Escuela Primaria “Niño Artillero” de Guadalajara, con la participación de Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación; Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte; y Bernardo Fernández Labastida, Jefe de Gabinete en representación de Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara.

También acudieron Alma Yolanda Batista Chávez, Directora de la Escuela Primaria Niño Artillero; Sara Sandoval Guzmán, alumna de quinto grado, así como la comunidad educativa.

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