Oaxaca en una sola voz: ¡Gracias Presidenta!

Reunidos para atestiguar el Segundo Informe de resultados de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en una sola voz, el Gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz y más de 25 mil oaxaqueñas y oaxaqueños dijeron: ¡Gracias Presidenta! Por devolverle a la entidad su grandeza.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, el Ejecutivo Estatal atestiguó el mensaje de honestidad, resultados y amor a la patria encabezado por la Mandataria Federal, en el marco del segundo aniversario del triunfo que dio continuidad al movimiento de transformación nacional.

En este acto, el pueblo oaxaqueño expresó su respaldo como lo sabe hacer; con música, bailes y tradiciones que pronunciaron ¡Presidenta, presidenta! Y que también agradecieron por la atención constante y cercana que ha logrado generar bienestar.

A nombre de Oaxaca, el titular de la Gubernatura, Salomón Jara declaró “expresamos nuestra gratitud y reconocimiento por dar continuidad a las grandes obras estratégicas que le están devolviendo a Oaxaca su grandeza”.

Entre estas acciones, el Ejecutivo estatal enumeró proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los caminos en la Mixteca mediante el Plan General Lázaro Cárdenas del Río, la infraestructura vial en la Costa, el fortalecimiento de los programas de bienestar que hoy hacen justicia al pueblo, por mencionar algunos.

Destacó que “la entidad refrenda su apoyo al proyecto de nación que encabeza la Presidenta, un proyecto que pone en el centro el bienestar de las familias mexicanas y oaxaqueñas, la justicia social, el desarrollo de las comunidades y la atención a quienes durante muchos años fueron olvidados”

Afirmó que, en Oaxaca la administración Federal ha demostrado su compromiso con esta tierra y su cercanía con la gente inspira a conjugar esfuerzos para construir juntos el segundo piso de la Cuarta Transformación.

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FGR