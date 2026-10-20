SEP prevé 22 millones de becas y limita celulares en escuelas

La SEP, encabezada por Mario Delgado, restringirá teléfonos móviles en primarias y secundarias, además de ampliar las Becas para el Bienestar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordaron implementar medidas directas para proteger el aprendizaje en las aulas mexicanas, entre las que destaca la restricción en el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en el nivel básico.

Esta limitación responde a un acuerdo alcanzado con las autoridades educativas de las 32 entidades del país para salvaguardar la atención en preescolar, primaria y secundaria. En el nivel medio superior cada plantel definirá sus reglas, mientras que en educación superior se promoverá el uso responsable.

De forma paralela, las autoridades impulsan el decreto relativo a plataformas digitales. Dicha norma exige retirar con celeridad materiales violentos o que hagan apología de delitos, así como notificar de inmediato patrones nocivos detectados en los servicios digitales utilizados por la infancia y juventud.

En materia de apoyo económico, se dio a conocer que 19.5 millones de alumnos reciben actualmente las Becas para el Bienestar en los distintos niveles educativos. La meta trazada contempla extender esta cobertura a 22 millones de familias para finales del año 2026.

#TuSecretarioInforma🗞️ | En reunión con integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el maestro @mario_delgado destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el Sistema Educativo Nacional. 🏫🇲🇽



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En la reunión realizada en la sede de la SEP, el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, subrayó el trabajo coordinado con el Poder Legislativo. “Conversamos sobre los grandes avances de la política educativa en favor de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su derecho a la educación”, sostuvo.

En cuanto a infraestructura en bachillerato, la estrategia prevé sumar 400 mil nuevos espacios para 2026 mediante obras de construcción, ampliación, reconversión y apertura de planteles en todo el territorio nacional, evitando que los egresados de secundaria se queden sin continuar sus estudios.

Respecto a la educación superior, se confirmó la edificación de nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y el fortalecimiento de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, instituciones que integran a más de 245 mil universitarios en el país.

El diálogo con la comisión legislativa, encabezada por la diputada María del Rosario Orozco Caballero, forma parte de los trabajos iniciales para adecuar el marco normativo y presupuestal que sustente la expansión de la matrícula y la seguridad en el entorno escolar mexicano.

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JVR