¿Habrá suspensión de clases el 9 de octubre? Esto dice la SEP

¿Qué estados suspenden clases este viernes 9 de octubre por las lluvias?

Estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y otros niveles educativos se preguntan si habrá suspensión de clases este viernes 9 de octubre de 2026, ante las lluvias que afectan distintas regiones del país.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este viernes no está marcado como día de descanso obligatorio ni como una jornada de suspensión general de actividades escolares. Por ello, las clases continuarán con normalidad en la mayor parte de México.

Sin embargo, algunas autoridades estatales anunciaron medidas preventivas ante el pronóstico de fuertes precipitaciones, por lo que las actividades presenciales se suspenderán en determinadas regiones.

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Suspensión de clases SEP ı Foto: Especial

¿Dónde no habrá clases este viernes 9 de octubre?

Hasta el momento, Puebla y Michoacán han anunciado la suspensión de clases presenciales para este viernes, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

En Puebla, la Secretaría de Educación estatal informó que las escuelas de 173 municipios permanecerán sin actividades presenciales los días jueves 8 y viernes 9 de octubre. La medida aplica para los niveles de educación básica, media superior y superior.

Durante estos días, las y los estudiantes recibirán atención educativa a distancia mediante libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades correspondientes a cada nivel.

En Michoacán, la Secretaría de Educación del Estado determinó suspender las clases presenciales en siete municipios de la región Sierra-Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

La medida aplica para planteles públicos e incorporados de todos los tipos y niveles educativos, desde educación inicial hasta posgrado.

¿La suspensión de clases aplica en todo México?

La suspensión no es nacional y se limita a los municipios donde las autoridades educativas determinaron que las condiciones meteorológicas representan un riesgo para la comunidad escolar.

En el resto del país, las actividades escolares continúan conforme al calendario de la SEP, salvo que las autoridades locales emitan nuevas disposiciones.

Por ello, se recomienda a madres, padres de familia y estudiantes consultar los avisos de las secretarías de Educación estatales y de Protección Civil para confirmar si existen cambios en las actividades de cada plantel.

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MSL