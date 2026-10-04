SEP fortalece ‘El ABC de las Emociones’ para atender a 7 millones de estudiantes: Mario Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó el fortalecimiento la estrategia nacional “El ABC de las Emociones” para más de 7 millones de estudiantes entre 14 y 18 años, de tercero de secundaria a bachillerato, con el propósito de atender su bienestar socioemocional y hablar sobre las emociones en las escuelas.

Expuso que la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que comenzó en el actual ciclo escolar, se han distribuido 16 millones de orientaciones impresas: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para madres y padres de familia y un millón para personal docente, además de 250 mil carteles con mensajes para el cuidado de la salud mental.

“Estas guías contienen información para fortalecer el cuidado de la salud emocional, identificar señales de alerta y promover un uso crítico y responsable de las redes sociales” Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP



El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. ı Foto: SEP

Delgado Carrillo añadió que se diseñaron cursos para maestras, maestros, directivos y personal administrativo sobre “El ABC de las Emociones”, y se destinará una hora semanal dentro de la jornada escolar para aprender a reconocer, nombrar y expresar las emociones de las y los estudiantes.

El titular de la SEP informó que cerca de 76 mil estudiantes de todo México han participado en los ejercicios de lectura reflexiva sobre la importancia de hablar de las emociones, que iniciaron el pasado 23 de septiembre y se desarrollan semanalmente en las 32 entidades dela República.

Destacó que estas actividades forman parte de las acciones para fortalecer el bienestar socioemocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante espacios que promueven el diálogo y la expresión de las emociones.

Señaló que los ejercicios son coordinados por la SEP en colaboración con la de Secretaría de Salud, y cuentan con la participación de gobernadoras y gobernadores, autoridades educativas y de salud federales y estatales, así como responsables de distintas áreas.

Añadió que actualmente colaboran cerca de 20 instituciones federales y autoridades estatales, lo que refleja el trabajo coordinado del gobierno de México para fortalecer una cultura de prevención, cuidado de la salud mental y atención al bienestar de la comunidad educativa.

Delgado Carrillo recordó que esta estrategia nacional surgió, entre otros motivos, ante la preocupación por fenómenos como la ansiedad y los efectos que el uso de las redes sociales puede tener en la salud mental de adolescentes y jóvenes.

Dijo que “El ABC de las Emociones” incluye contenidos específicos sobre el mundo digital y el impacto de las plataformas, dirigidos no solamente a las y los estudiantes, sino también a maestras y maestros, así como a madres y padres de familia.

“Lo que estamos haciendo ahora es llevar la estrategia al aula: que los maestros hablen sobre las emociones, que construyan vínculos de confianza con los jóvenes y que se normalice el hablar sobre lo que sienten” Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP



Explicó que también se realizan asambleas con madres y padres de familia, a quienes se convoca para brindarles orientación y herramientas que les permitan fortalecer la comunicación con sus hijas e hijos.

Subrayó que el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de las y los jóvenes requiere de una responsabilidad compartida y que, como ha señalado la Presidenta, no todo puede recaer en las escuelas ni en las madres y padres de familia.

En este sentido, destacó la necesidad de que las plataformas digitales también asuman su responsabilidad frente a los contenidos a los que tienen acceso niñas, niños y adolescentes. “Las plataformas tienen que demostrarnos que son sitios seguros para los menores de edad”, afirmó.

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cehr