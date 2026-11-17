Colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas bloquearon este martes la avenida Insurgentes, a la altura de Manuel Villalongín, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) avances en las investigaciones que permitan localizar a sus seres queridos.

La protesta ocurrió después de que no se concretó una reunión con autoridades federales para revisar los casos. Las manifestantes reclamaron atención directa a sus demandas, mientras que la institución aseguró que las propias familias decidieron no participar en la mesa de trabajo.

En respuesta a la movilización, la FGR informó que había preparado un encuentro para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en octubre pasado, con el propósito de presentar las acciones de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

De acuerdo con la dependencia, la convocatoria también contemplaba la participación de representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), debido a que la atención de estos casos requiere la intervención de distintas instituciones.

La #FGR reitera su disposición al diálogo y a la atención de las familias buscadoras.



En seguimiento a los acuerdos establecidos durante la reunión de octubre pasado, la Fiscalía gestionó una mesa de trabajo con el propósito de informar sobre las acciones realizadas por la… — FGR México (@FGRMexico) November 18, 2026

Sin embargo, la Fiscalía responsabilizó a las personas inconformes de que el encuentro no se concretara. “La mesa de trabajo no se ha llevado a cabo por decisión de las personas peticionarias”, señaló mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

Por su parte, integrantes de los colectivos consideraron que no existían condiciones para celebrar la reunión, debido a que no tenían garantizada la presencia de las autoridades que solicitaban.

Entre sus demandas figuraba la participación de Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la CNB, y Martha Yuriria Rodríguez Estrada, responsable de la CEAV.

El desacuerdo ocurre después de una serie de protestas que comenzaron en septiembre frente a las instalaciones de la FGR. En aquella ocasión, familiares de personas desaparecidas instalaron un campamento para exigir que el Ministerio Público recibiera sus denuncias y atendiera las investigaciones.

Como parte de ese conflicto, el 24 de septiembre, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a favor de 55 madres y familiares. La resolución ordenó a la institución recibir las denuncias por desaparición y comunicar al órgano judicial el cumplimiento de la medida en un plazo máximo de 48 horas.

Ante el nuevo bloqueo, la Fiscalía reiteró que mantiene abierta la posibilidad de reanudar las conversaciones cuando las familias lo consideren conveniente. También aseguró que las diligencias ministeriales no dependen de la celebración de estos encuentros.

“Independientemente de la realización de este encuentro, las investigaciones a cargo de esta institución continúan”, sostuvo la dependencia, que además manifestó su disposición a colaborar con otras autoridades responsables de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

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MSL