PAN exige a Gobernación atender a madres buscadoras que protestan en Cancún

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una reunión urgente para atender las demandas de madres y familiares de personas desaparecidas que mantienen una protesta en el kilómetro cero del bulevar Kukulcán, en Cancún, Quintana Roo.

Acompañadas por el Colectivo Femenil Ixtabay, las familias exigen información sobre sus parientes desaparecidos, avances en las investigaciones y respuestas de las autoridades encargadas de las labores de búsqueda.

El legislador también pidió establecer una reunión con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al señalar que los familiares necesitan conocer qué avances existen en sus casos y qué acciones adicionales se llevarán a cabo para localizar a las personas desaparecidas.

Sánchez Rodríguez acusó al gobierno estatal, encabezado por Morena, de mantener una actitud omisa ante las exigencias de las familias y sostuvo que las protestas son consecuencia de la falta de respuestas institucionales.

“Las madres, los padres, los familiares quieren información, avances de las investigaciones, quieren respuesta y conocer qué esfuerzos adicionales se tienen que hacer”, expresó.

María Dolores Patrón Pat, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo ı Foto: Cuartoscuro

El panista planteó que las familias buscadoras reciban reconocimiento legal y respaldo institucional para realizar sus actividades, pues, afirmó, son ellas quienes con recursos propios investigan, viajan, participan en búsquedas de campo y localizan indicios relacionados con sus familiares.

En ese sentido, propuso que madres, padres y colectivos sean incorporados a los gabinetes de seguridad, cuenten con presupuesto y viáticos para sus labores, reciban acompañamiento de las fiscalías y tengan facilidades para acceder al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El diputado sostuvo que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, aprobado por la mayoría de Morena, no contempla un respaldo suficiente para las labores de búsqueda que realizan las familias en el país y en Quintana Roo.

También pidió fortalecer los recursos destinados a la atención de víctimas, refugios, seguridad pública y métodos de inteligencia, al considerar que existen partidas presupuestales que podrían contribuir a enfrentar la crisis.

Respecto a las movilizaciones en Cancún, Sánchez Rodríguez reconoció que han provocado afectaciones viales en una zona de importancia turística, pero afirmó que la responsabilidad de atender el conflicto corresponde a las autoridades.

“Hay manifestaciones que han causado situaciones viales, pero el Gobierno de Morena tiene que responder”, señaló.

El legislador afirmó que en México existen alrededor de 135 mil personas desaparecidas y acusó a las autoridades de descalificar o criminalizar, en algunos casos, las labores de búsqueda realizadas por familiares.

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Después de seis días de bloqueo que complicaron la movilidad en el bulevar Kukulcán, el Colectivo de Madres Buscadoras de Quintana Roo liberó los accesos de entrada y salida.



La decisión se tomó tras… pic.twitter.com/qChI6I5R86 — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) November 12, 2026

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