México alcanza máximos históricos en viajeros internacionales y gasto turístico de enero a septiembre de 2026

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México recibió 74.94 millones de viajeros internacionales durante enero-septiembre de 2026, cifra que representa un incremento de 5.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y un récord histórico para el país.

“México está de moda y los resultados que registramos confirman el creciente interés de visitantes de todo el mundo por conocer nuestro país. Durante enero-septiembre alcanzamos récords históricos tanto en la llegada de viajeros internacionales como en el gasto que realizaron en México, además de registrar cifras sin precedentes en la actividad de cruceros”, afirmó.

De acuerdo con los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que, durante los primeros nueve meses del año, la llegada de turistas internacionales alcanzó 35.98 millones, la cifra más alta registrada para un periodo similar, lo que representa un incremento de 3.8 por ciento respecto a 2025.

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En materia económica, el gasto de los viajeros internacionales ascendió a 26 mil 96 millones de dólares durante enero-septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento de 1.4 por ciento respecto a los 25 mil 740 millones de dólares registrados en 2025, con lo que se alcanzó el monto más elevado en la historia del turismo internacional en México.

Por otra parte, la actividad de cruceros también alcanzó récords históricos durante este periodo, con la llegada de 8.95 millones de pasajeros, un incremento de 12.3 por ciento respecto a los 7.97 millones registrados en 2025. Asimismo, la derrama económica generada por estos visitantes ascendió a 778 millones de dólares, 16.3 por ciento más que los 668.9 millones de dólares del año anterior.

Particularmente, precisó que durante septiembre de 2026, México recibió 7.25 millones de viajeros internacionales, mientras que la llegada de turistas internacionales alcanzó 3.30 millones, un incremento de 2.7 por ciento respecto a los 3.21 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En materia de gasto, durante septiembre de 2026 los viajeros internacionales gastaron mil 943.7 millones de dólares en México, lo que representa un crecimiento de 5.7 por ciento respecto a los mil 839 millones de dólares registrados en septiembre de 2025 y un récord histórico para este mes.

En cuanto a los cruceros, la derrama económica de los pasajeros alcanzó 61.6 millones de dólares durante septiembre, un incremento de 5.9 por ciento respecto a los 58.2 millones de dólares registrados en el mismo mes del año anterior, con lo que se obtuvo el mayor monto de ingresos por este concepto para dicho mes.

En este mismo mes, el gasto medio de los turistas internacionales que llegaron a México por vía aérea fue de mil 189 dólares, lo que representa un incremento de 7.1 por ciento respecto a septiembre de 2025.

“Estos resultados representan mucho más que números: significan mayores oportunidades para nuestros destinos, más actividad económica y bienestar para las familias que viven del turismo. Seguimos trabajando para que los beneficios de esta actividad lleguen a más comunidades y regiones de México”, finalizó.

#Comunicado Sectur 📣



México alcanza máximos históricos en viajeros internacionales y gasto turístico de enero a septiembre de 2026. 🧳✈️



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam, informó que, de enero a septiembre de 2026, México recibió 74.94 millones de viajeros… pic.twitter.com/3U1qG1395Z — SECTUR México (@SECTUR_mx) November 12, 2026

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FGR