Claudia Sheinbaum niega deterioro y crisis en el IPN

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) atraviese un deterioro, como al interior de su comunidad se ha llegado a acusar.

Por el contrario, remarcó, esta entidad académica fue la que consiguió más patentes en los últimos dos años.

“No considero que esté en una crisis el Poli. No lo considero. De hecho, es la institución que más patentes sacó en los últimos 2 años. Si hubiera una crisis tremenda pues no hubiera sido posible ello”, afirmó.

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Con motivo del próximo cambio de dirección, que hoy ocupa Arturo Reyes Sandoval, reiteró que la designación de su sucesor emanará de la consulta que se realiza a la comunidad y que, destacó, no se había implementado antes.

🏫 "No considero que esté en una crisis el Politécnico", afirma Sheinbaum tras los señalamientos sobre el supuesto deterioro económico y académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 👆🏻#GF pic.twitter.com/hNz3zOqBTt — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 12, 2026

Pidió al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, presentar los detalles de este proceso para que todos quienes forman parte del Politécnico estén enterados.

“Nosotros decidimos hacer una consulta, a diferencia de la de antes que solamente se nombraba por el presidente o la presidenta. Entonces se está llevando a cabo una consulta y a lo mejor Mario Delgado puede platicar sobre ello. Hay que pedirle que pueda informar cómo se está llevando a cabo esta consulta, para que también la comunidad, más bien para que la comunidad pues participe de manera democrática en la elección de su director o directora”, dijo.

Fue apenas en abril pasado cuando estudiantes del IPN tomaron las instalaciones de Canal Once como parte de una jornada de protesta con la que buscaban visibilizar lo que califican como una crisis interna en la institución, además de exigir la renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval.

Entre los principales señalamientos realizados en aquel momento se encontraba la falta de insumos en laboratorios, deterioro de instalaciones, recortes presupuestales y condiciones académicas que consideran inadecuadas. Los estudiantes sostuvieron en abril que la situación no es reciente, pero que se ha agravado durante la actual administración.

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LMCT