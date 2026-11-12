Se crearán 6 mil empleos directos e indirectos

Sheinbaum anuncia inversión de 250 mdd de la empresa brasileña WEG en Hidalgo

“Es una inversión muy importante para México”, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal

Al centro de la imagen la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Al centro de la imagen la Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, como parte del Plan México, una inversión de 250 millones de dólares (mdd) entre 2027-2030 para la construcción, en Hidalgo, de una nueva planta de la empresa brasileña WEG, que contempla la creación de 2 mil empleos directos locales y 4 mil indirectos.

La inversión que estamos haciendo en transmisión y distribución es histórica, es entre dos y tres veces la inversión que se ha hecho en sexenios anteriores en líneas de transmisión y distribución para el país, subestaciones de transmisión, transformadores. Todo lo que significa la red de transformación y distribución eléctrica (...) Pero esta nueva inversión nos ayuda también al crecimiento, porque no importamos los equipos, sino que se producen en México”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que WEG es una de las empresas más grandes del mundo en generadores, alternadores y transformadores, por lo que son una empresa clave para la expansión de la actividad industrial, centros de datos e inteligencia artificial.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.
Responde a magnate

Sheinbaum descarta avance de caravanas migrantes a EU, tras nuevo amago arancelario de Trump

Detalló que WEG tiene más de 25 años invirtiendo en México en áreas de motores, automatización, energía, red eléctrica y pinturas, generando más de 6 mil empleos en el país.

El vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grupo WEG, Daniel Godinho, agradeció a la Presidenta por el apoyo recibido en México para la implementación de esta nueva inversión.

Agregó que WEG tiene más de 50 mil colaboradores, 69 plantas industriales en 18 países y tiene presencia comercial en más de 135 mercados. Cuenta con cuatro parques industriales y 15 naves industriales, con presencia en Hidalgo, Estado de México y Nuevo León. Señaló que esta inversión refleja la gran confianza en México y en su potencial para hacer frente a la revolución tecnológica.

En el anuncio de inversión estuvieron presentes el director global de Contraloría del Grupo WEG, Homero Michelli, y el director general de WEG México, Mauro Mendes.

Te puede interesar:

- Ven tormenta en INE tras recorte y por acuerdo cuesta arriba en relevo de Taddei

- Va Gobierno también por consolidación del IMSS-Bienestar en 120 días

- Seguridad social concentra 78% de alza en gasto en salud

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Los temas de este jueves

Mañanera de Sheinbaum: 12 de noviembre del 2026


Google Reviews