Sheinbaum se reúne con Greg Brockman, cofundador de OpenAI

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con el cofundador de Open IA, Greg Brockman, y a su equipo en Palacio Nacional para conversar sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial.

En un mensaje en sus redes sociales la mandataria informó que ambos coincidieron en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica.

“En Palacio Nacional, recibimos al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y a su equipo; conversamos sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, particularmente en el sector Salud. Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica”, dijo Sheinbaum.

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Greg Brockman es un empresario e ingeniero de software estadounidense, reconocido por ser uno de los cofundadores de OpenAI, organización dedicada al desarrollo de inteligencia artificial que lanzó herramientas como ChatGPT.

En Palacio Nacional, recibimos al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y a su equipo; conversamos sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, particularmente en el sector Salud.



Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en… pic.twitter.com/dH5dPG8zwU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 12, 2026

¿Qué es OpenAI y qué herramientas desarrolla?

OpenAI es una empresa tecnológica estadounidense fundada en 2015, dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Entre sus productos más conocidos se encuentra ChatGPT, un asistente conversacional que permite a los usuarios consultar información, generar textos, analizar documentos y resolver distintas tareas mediante instrucciones escritas.

La compañía también ha desarrollado modelos y herramientas capaces de procesar imágenes, audio y otros tipos de información, con aplicaciones en ámbitos como la educación, la investigación y el trabajo profesional.

En el sector salud, OpenAI ha impulsado soluciones dirigidas a instituciones médicas y profesionales. En enero de 2026, la empresa presentó una oferta de herramientas especializadas para esta industria, entre ellas ChatGPT para el sector salud, diseñada para apoyar tareas clínicas y administrativas, así como facilitar la consulta de información médica.

Gobierno de México busca incorporar inteligencia artificial al sector salud

La reunión entre Sheinbaum y el cofundador de OpenAI ocurre mientras el Gobierno federal ha planteado el uso de herramientas tecnológicas para mejorar los servicios públicos de salud.

El pasado 23 de octubre, la mandataria anunció la creación de un Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, integrado por especialistas en distintas áreas, entre ellas inteligencia artificial, medicina y logística.

La propuesta busca aprovechar la tecnología para mejorar procesos del sistema sanitario, particularmente en la distribución y el abasto de medicamentos e insumos médicos, así como en la operación de las instituciones públicas.

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MSL